Piispa Björn Vikström: Yhteiskunta on monin tavoin yhä säälimättömämpi

– Suomen satavuotisjuhlan kynnyksellä meillä on kansalaisina ja päättäjinä syytä pysähtyä sen kysymyksen ääreen, millaisen Suomen haluamme luoda itsellemme, lapsillemme, ystävillemme ja vieraammille. Moni on tänään huolissaan siitä, että yhteiskuntamme on monin tavoin yhä säälimättömämpi. Vahvat ja tehokkaat pärjäävät hyvin. Monet – nuoret, työttömät, eläkeläiset tai esimerkiksi maahanmuuttajat – kuitenkin kokevat, ettei yhteiskunnassa ole heille tilaa ja ettei kukaan tarvitse heitä, Björn Vikström sanoi.

Piispa pohti saarnassaan yhteiskunnan haasteita, tulevaisuuden Suomea ja reformaation merkkivuoden teemaa eli armoa yhdessä opiskelija Ida-Maria Solan, yrittäjä Markus Andersénin ja yhteyspäällikkö Emina Arnautovicin kanssa.

Haastateltavat sanoivat monen kokevan tällä hetkellä toivottomuutta ja tuntevan, ettei voi vaikuttaa omaan tilanteeseensa. He toivoivat, että ihmiset uskaltaisivat nousta vastustamaan vääryyttä ja kunnioittaisivat erilaisuutta.

Vikström muistutti, ettei parempaa ja turvallisempaa Suomea kehitetä siksi, että meidän pitäisi ansioitua Jumalan edessä.

– Jumalan armo tarkoittaa, että meidät otetaan vastaan ilman ehtoja ja vaatimuksia. Samaan aikaan Jeesus kuitenkin haastaa meidät ihmiset – presidenttinä, poliitikkoina, piispoina ja kansalaisina – reagoimaan silloin, kun ihmisarvo on uhattuna tai kun ihmisiä sorretaan, jätetään heitteille tai laiminlyödään, Vikström sanoi.