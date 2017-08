Kiristyykö verotus, uudistetaanko perhevapaita? Hallituksen budjettiriihi alkaa

Koko hallituksen budjettineuvottelut käydään tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina.

Riihi on ensimmäinen sen jälkeen, kun Timo Soini (s.) luopui perussuomalaisten puheenjohtajuudesta ja perussuomalaisten puolue hajosi. Hallituksessa jatkoi perussuomalaisista irrottautunut Uusi vaihtoehto -ryhmä, joka vaihtoi maanantaina nimensä virallisesti siniseksi eduskuntaryhmäksi. Sinisiä edustaa hallituspuolueiden puheenjohtajien triossa Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (s.).

Perussuomalaisten hajoamisen jälkeen kokoomuksesta tuli hallituksen toiseksi suurin puolue ja valtiovarainministeri Petteri Orposta (kok.) varapääministeri.

Budjettiriiheen alla hallituspuolueiden kannanottoihin ovat heijastelleet viimeisimmät galluplukemat. Pääministeripuolue keskusta on tippunut gallupeissa kolmanneksi vihreiden taakse ja sinisten kannatus on lähes olematonta. Kokoomus on mielipidemittausten kärjessä selvällä kaulalla muihin puolueisiin nähden.

Kiristyykö palkkaverotus, nousevatko haittaverot?

Budjettiriihen suurin mielenkiinto kohdistuu ensi vuoden veroratkaisuihin, joita ei sisällytetty valtiovarainministeriön budjettiesitykseen elokuun alkupuolella. Orpon johtamassa työryhmässä veroratkaisuja ovat työstäneet sinisten Terho ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

Suurin vääntö on käyty ansiotuloveronkevennyksistä. Veronmaksajien Keskusliiton mukaan pieni- ja keskituloisten ansiotuloveroja pitäisi keventää 400 miljoonalla ja suurituloisten solidaarisuusveron lisäkirityksestä luopua, jotta kenenkään verotus ei kiristyisi ensi vuonna verrattuna kuluvaan vuoteen. Verotus uhkaa kiristyä kilpailukykysopimukseen liittyvien sosiaalivakuutusmaksujen ja Yle-veron korotusten vuoksi.

Orpo on linjannut, että kenenkään palkkaverotus ei saa kiristyä. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mielestä kilpailukykysopimuksen maksukorotukset on jo hyvitetty palkansaajille ensi vuoden osalta. Riihessä päätetään, estetäänkö verotuksen kiristyminen ensi vuonna veronkevennyksillä.

Orpo on kaavaillut, että veronkevennykset rahoitettaisiin haitta- ja ympäristöverojen korotuksilla. Esillä ovat olleet alkoholi, tupakka, bensiini, diesel ja sähkö. Tupakkaveroa on tosin päätetty jo korottaa kahdesti ensi vuonna.

Solidaarisuusveron kaksivuotisen lisäkiristyksen oli määrä päättyä tämän vuoden jälkeen. Keskusta ja siniset ovat kuitenkin linjanneet, että lisäkiristystä pitäisi jatkaa vielä kaksi vuotta. Lisäkiristys tarkoittaa sitä, että solidaarisuusveroa joutuvat maksamaan jo yli 72 300 euroa vuodessa ansaitsevat 90 000 euron alarajan sijaan.

Berner rikkoi pelisääntöjä, Orpo varoitti jakovaarasta

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) esitti ministeriönsä budjettiehdotuksessa uusia väylähankkeita, vaikka hallitus oli päättänyt vaalikauden väylähankkeista jo viime keväänä puoliväliriihessä. Pelisääntöjen rikkominen on herättänyt närkästystä kokoomuksessa. Bernerin listalla oli Kirrin ja Tikkakosken välisen moottoritien rakentaminen Jyväskylässä, Kokkolan meriväylä ja maantieyhteys Hailuotoon.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen puolestaan on vaatinut takuueläkkeisiin 40–50 euron korotuksia.

Orpo on varoittanut jakovaarasta. Valtiovarainministeri haluaa pitää kiinni budjetin menokehyksestä, jotta valtion velkaantuminen taittuisi hallitusohjelman mukaisesti vuonna 2019, niin kuin tuoreimpien ennusteiden mukaan näyttäisi tapahtuvan. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että menoja ei ole varaa lisätä, vaan uudet menot katetaan leikkaamalla jostain muualta. Esimerkiksi Turun puukotusten jälkeen sisäiseen turvallisuuteen saatetaan kohdentaa lisää varoja.

Perhevapaauudistus nytkähtämässä eteenpäin

Kokoomuksen toistuvasti esille nostama perhevapaauudistus saattaa nytkähtää budjettiriihessä eteenpäin. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen on ryhtynyt puhumaan uudistuksen puolesta. Uusi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) tapasi työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajat viime viikolla kuulostellakseen heidän kantojaan uudistukseen.

Siniset saattavat olla valmiita uudistamaan perhevapaita, kun Timo Soini ei paina enää puheenjohtajana jarrua. Sekä keskusta että siniset ovat kuitenkin vaalineet kotihoidontukea, joten perhevapaiden kokonaisuudistukseen ei välttämättä ole hallituksessa valmiutta tällä vaalikaudella.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhteisessä kannanotossaan vaatineet kokonaisuudistuksen aloittamista pikaisesti. Järjestöt haluavat olla mukana valmistelussa. Työmarkkinajärjestöjen mielestä tavoitteena pitäisi olla, että työ valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä, jolloin sen toteuttaisi käytännössä vasta seuraava hallitus.