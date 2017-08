Presidentin palkkioon ei tulekaan korotusta – presidentin kanslia vaatii budjettiin oikaisua

Valtiovarainministeriö esitti budjetissaan tasavallan presidentin palkkioon 29 000 euron eli 23 prosentin korotusta. Korotus olisi tullut voimaan 1.3.2018 alkaen.

Tasavallan presidentin kanslia aikoo esittää oikaisuna, että palkkio pidetään ennallaan ja alennetussa tasossa.

Presidentin kanslian mukaan valtiovarainministeriön budjettiesitys perustuu virheelliseen käsitykseen siitä, että palkkionalennuslaki olisi ollut määräaikainen ja vain nykyisen presidentin kautta koskeva. Näin asia ei kuitenkaan ole.

Valtiovarainministeriö esitti presidentin palkkion nostamista 155 000 euroon.

Presidentin vuosipalkkiota alennettiin 1.4 2013 lukien 160 000 eurosta 126 000 euroon. Lainmuutos alennetusta palkkiosta on voimassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön toimikauden ajan. Palkkiota alennettiin viidenneksellä Niinistön omasta tahdosta.

Presidentinvaalit käydään tammi-helmikuussa.

Lisää erityisavustajia?

Ministereiden erityisavustajien palkkiomäärärahoihin esitetään ensi vuodelle 935 000 euron eli 17 prosentin korotusta kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Ministereiden, valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkioihin on varattu ensi vuodelle 6,51 miljoonaa euroa.

Määräraha on varattu 42 erityisavustajalle, kun kuluvan vuoden budjetissa määräraha oli varattu 34 erityisavustajalle. Tällä hetkellä erityisavustajia on 38. Lisäksi ministereillä on neljä valtiosihteeriä.

Hallitukseen tuli kolme uutta ministeriä toukokuussa. Ministereitä on yhteensä 17.

Valtiovarainministeriö julkisti tänään budjettiesityksensä ensi vuodelle.

Juttua on päivitetty kello 14.20 presidentin kanslian tiedotteen vuoksi.