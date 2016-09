Ministeri Jari Lindström: Virkamiesten mielestä alipalkkausta ei pidä kriminalisoida

SDP:n kansanedustajat peräsivät oikeus- ja työministeri Jari Lindströmiltä (ps.) toimia harmaan talouden kitkemiseksi. SDP:n mukaan Lindström on luvannut viedä hallituksessa eteenpäin SDP:n harmaan talouden torjuntaohjelman esityksiä.

– Miten harmaan talouden torjunta on edistynyt, milloin alipalkan maksaminen kriminalisoidaan, kysyi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Lindström kertoi selvittäneensä alipalkkauksen kriminalisointia. Virkamiesten näkemys on, että yleistä kriminalisointia ei voida pitää perusteltuna.

– Perustelu on se, että lainsäädännössä on muutenkin kiinnitetty huomiota alipalkkaukseen liittyviin ongelmatilanteisiin, kuten ulkomaalaisten työntekijöiden asemaan. Rikosoikeudella suojellaan jo nykyään heikompaa osapuolta, jos kysymys on esimerkiksi erehdyttämisestä, ymmärtämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta. Rikosoikeutta ei sitä vastoin tule käyttää yksityisoikeudellisten sopimusriitojen ratkaisuun, Lindström kertoi.

Hänen mukaansa määrärahat harmaan talouden torjuntaan pysyvät ensi vuonna samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan harmaasta taloudesta kärsivät julkinen talous, työntekijät ja myöskin reilut yritykset, jotka toimivat pelisääntöjen mukaan.

– Alipalkkaus on tällä hetkellä yksi ihan keskeisiä elementtejä, joka sitä epäreiluutta tuo. Olen parinkymmenen vuoden ajan seurannut työmarkkinoita läheltä, ja kyllä se on niin, että erityisesti isolla työmaalla, missä on paljon ulkomaalaisia työntekijöitä, tämä alipalkkaus syrjäyttää suomalaisia yrityksiä ja niiden työntekijöitä, Rinne sanoi.

Rinne kysyi, onko hallitus tuomassa ammattiliittojen kanneoikeutta tähän kokonaisuuteen.

Lindström alkoi hermostua Lindtmanin vaatimuksista

SDP:n Lindtman jatkoi uudistusten peräämistä.

– Nyt huoli on se, että me olemme tehneet esityksiä, useimmat niistä eivät tarvitse rahaa, mutta kello käy ja Hakulista ei näy. Puoliväliriihi lähestyy, ja jos me vuodesta toiseen tulemme tänne budjettikeskusteluun ja kysymme, missä viipyvät ne esitykset, jotka te olette luvanneet viedä hallituksen sisään, ja jos niitä ei näy, niin riski on, että aika loppuu ja miljardien veromenetykset vain jatkuvat, rehelliset yritykset kärsivät ja tavalliset veronmaksajat maksavat omista kukkaroistaan. Milloin tulee päätöksiä, Lindtman tenttasi.

Ministeri Lindström alkoi hermostua. Hän sanoi koettaneensa olla rakentava eikä niinkään päällekäyvä.

– Minä sanoin, että teidän esityksenne otetaan vakavasti, mutta tämä ei ole mitään pikajuoksua, niin kuin hyvin tiedätte. Tässä menee oma aikansa, kun me katsomme nämä läpi: mikä on realistista, mitä voidaan viedä eteenpäin ja mikä käy kaikille hallituspuolueille. Eli me kolmestaan sitten päätämme, mikä menee eteenpäin, Lindström sanoi viitaten hallituspuolueisiin.

Lindtman lupasi Lindströmille täyden tuen sosialidemokraateilta.

– Sosialidemokraatit tulevat antamaan teille täyden tuen, arvoisa ministeri, että te saatte nämä esitykset, hyvät esitykset, läpi siellä hallituksessa. Ja jos näyttää siltä, että ne meinaavat sinne jumittua, niin tervetuloa tänne, me annamme kaiken tuen, Lindstman sanoi.

Siinä vaiheessa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) pyysi puheenvuoron.

– Meillä on kyllä hallituksessa ihan yhteinen tahto viedä harmaan talouden talousrikollisuuden vastaisia toimia eteenpäin. Me päätimme talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa viime keväänä, että harmaan talouden erityisohjelmaa, joka on viime kaudella yhdessä pistetty liikkeelle, jatketaan ja sen määrärahoista huolehditaan. Sen lisäksi näitä uusia keinoja, joita tässä on noussut esille, varmasti positiivisesti katsotaan, Orpo lupasi.

Orpon mukaan hallitus on asettanut korkeat tavoitteet siitä, kuinka paljon harmaata taloutta kuriin laittamalla saadaan lisää verotuloja valtion kassaan.