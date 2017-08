Hallitus sai budjetin valmiiksi – tiedotustilaisuus kello 13

Ensi vuoden budjetti on kansissa.

Hallitus on saanut ensi vuoden budjetin valmiiksi. Hallitus tiedottaa, että tiedotustilaisuus alkaa Valtioneuvoston linnassa kello 13.

Iso poliittinen kokonaisuus on veropaketti eli kilpailukykysopimuksen rasitteiden korvaaminen tuloveroja alentamalla. Kevennyksen loppusumma on liikkunut 100–400 miljoonan välissä. Luultavaa on, että summa asettuu johonkin haarukan keskivaiheille.

Veropakettiin liittyy myös ns. solidaarisuusvero, jonka verotettavan tulorajan alarajaa pitäisi sovitusti nostaa, mutta jota keskusta ja siniset ovat vaatineet pidettäväksi ennallaan. Mitä hallitus päättääkin tässä asiassa, päätöstä pitäisi ohjata hallitusohjelman kirjaus, ettei kenenkään verotus kiristy.

Tuloveronkevennykset rahoitetaan mitä ilmeisimmin välillisiä veroja korottamalla.

Hallitus antanee budjetissa lisärahaa myös sisäiseen turvallisuuteen ja näyttää suuntaviivat perhevapaauudistukseen sekä panostaa osaamiseen.

Budjettia on valmisteltu pitkästä aikaa kohtuullisen talouskasvun oloissa. Valtiovarainministeriö on mitä todennäköisimmin nostamassa kasvuennustettaan, joka julkistetaan virallisesti syyskuussa.