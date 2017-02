Eva Biaudet on RKP:n pormestariehdokas

RKP:n Helsingin piiri on yksimielisesti nimennyt kansanedustaja Eva Biaudet’n pormestariehdokkaakseen tulevissa kuntavaaleissa, puolue tiedottaa. Biaudet sanoo olevansa vastavoima ahdasmieliselle ja epäinhimilliselle ilmapiirille.

– Helsinki asettaa koko maan kehityksen suunnan. On tärkeää, että meillä on avoin ja moderni Helsinki, joka on dynaaminen, monikulttuurinen ja puolustaa kaksikielisyyttämme. On aivan keskeistä nuorille ja vanhoille, että meillä on molemmilla kotimaisilla kielillä toimivia päiväkotipaikkoja ja vanhustenhoitoa, hyvistä kouluista puhumattakaan, Biaudet sanoo.

Hänen mielestään Helsingin tulee olla vastavoima "sille konservatiiviselle ja epäinhimilliselle politiikalle, johon koko hallitus nyt näyttää lähteneen.

– Tuskin koskaan aiemmin on tuntunut näin elintärkeältä käydä äänestämässä paremman Helsingin ja paremman Suomen puolesta. Myös tulevaisuudessa kunnalla tulee olemaan tärkeä rooli siinä, miten me kaikki elämme arkeamme. Kaupunki, jossa kaikki tuntevat itsensä tervetulleiksi on vahva kulttuurisesti ja taloudellisesti ja houkuttelee menestyviä yrityksiä, Biaudet sanoo.