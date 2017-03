Ministeri Anne Berner: Toivon, että yritykset tarttuisivat robotiikan ja automatisaation mahdollisuuksiin

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo, että digitalisaation lisäksi globalisaatio ja ilmastonmuutos muuttavat toimintaympäristöä tavalla, jota emme jokin aika sitten vielä osanneet kuvitellakaan. Berner puhui tiistaina liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä kutsuseminaarissa.

– Nyt tarvitaan rohkeutta päättäjiltä, mutta myös alan toimijoilta. Tarvitsemme uusia keinoja ja kunnianhimoisia ajatuksia. Uudistaminen tapahtuu vuoropuhelun ja dialogin keinoin. Uudistajat eivät välttämättä omana aikanaan saa suurta kiitosta, mutta silti huomisen visio kannustaa meitä eteenpäin, Berner sanoo.

Hän esittää toiveen suomalaisille yrityksille.

– Suuri toiveeni on, että suomalaiset yritykset tarttuisivat robotiikan ja automaation tarjoamiin mahdollisuuksiin. Meillä on paljon osaamista ja ymmärrystä liikenteen palvelukehityksestä, Berner sanoo.

Suomella on Bernerin mukaan halutessaan mahdollisuus olla ensimmäinen maa maailmassa, jossa liikennesektorin uudistuminen ja automaatio toteutetaan kaikki liikennemuodot kattavana kokonaisuutena.

– Liikenne- ja viestintäpalvelujen on oltava sellaisia, että ne helpottavat kansalaisten liikkumista, työntekoa ja harrastamista. Palvelujen avulla on voitava säästää ympäristöä. Ilmastonmuutoksen hillintä on koko maailman yhteinen haaste. Voimme olla mukana tarjoamassa niin teknisiä ratkaisuja kuin kantamassa vastuumme vähentämällä liikenteen päästöjä, totesi Berner.