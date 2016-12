Ministeri Anne Berner: Eri liikennemuotojen yhteentoimivuus tulossa liikennekaareen

Tarkoituksena on edistää eri liikennemuotojen yhteentoimivuutta ja helpottaa matkaketjujen tekemistä ja tarjoamista asiakkaille.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan tarkoituksena on edistää eri liikennemuotojen yhteentoimivuutta ja siten helpottaa matkaketjujen tekemistä ja tarjoamista asiakkaille.

– Liikennejärjestelmän eri osien saumaton yhteentoimivuus on välttämätöntä, jotta liikenteestä voisi tulla asiakkaalle palvelu, ministeri sanoo tiedotteessaan.

Bernerin mukaan liikennekaareen kootaan nyt lento-, meri- ja raideliikenteen markkinoita ja kuljetuspalveluja koskevat säädökset siten, että ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden liikennekaareen ensimmäisessä vaiheessa sisällytettyjen tieliikennettä koskevien säädösten kanssa.

Keskeisenä tavoitteena on helpottaa uusien innovaatioiden, digitalisaation ja automatisaation käyttöönottoa sekä liikenne palveluna -käsitteen toteuttamista. Lähtökohtina ovat markkinaehtoinen toiminta ja käyttäjien tarpeisiin vastaavat laadukkaat, edulliset ja tehokkaasti tuotetut palvelut.

Erityisesti liikennejärjestelmää koskeva tieto halutaan järjestelmän asiakkaiden, palveluntuottajien ja viranomaisen käyttöön mahdollisimman avoimesti ja lisäarvoa tuottavasti.

– Liikenne palveluna -ajattelussa olennaista on liikennejärjestelmään liittyvä tieto ja sen avoimuus. Liikennekaaren toisen vaiheen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä liikenteen palveluiden digitalisoimiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi. Siksi on tarpeen yhtenäistää ja tarvittaessa luoda uutta tiedon käyttöä koskevaa sääntelyä, Berner sanoo.

Liikennekaaren ensimmäinen vaihe on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä.