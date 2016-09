"Kauheaa! Hän siirtyy bisnekseen!"

Ben Zyskowicz puhuu Verkkouutisten BenTV:ssa yksityiseen yritystoimintaan kokoomuksen ministeriryhmän erityisavustajan paikalta siirtyvästä Joonas Turusesta. Hänen tapaustaan on laajalti kauhisteltu.

– Minäkin kauhistelen, mutta ihan eri syistä kuin nämä kauhistelijat, Ben Zyskowicz sanoo.

Zyskowiczin kauhistelu kohdistuu siihen, että kokoomus menettää niin pätevän ja lahjakkaan kaverin, samaan aikaan kuin Olli-Pekka Heinosen opetushallituksen johtoon.

– "Kauheaa, siirtyy bisneksen puolelle"! Minun mielestäni se on aivan luonnollista, että ihmiset siirtyvät työelämässä eteenpäin.

Zyskowiczin mukaan sotessa ei ole salaisuuksia ja rikoslaki jo nykyisin tekee salaisuuksien viemisestä ja paljastamisesta rikoksen.

– Sitten sanotaan että kun hänellä on niitä verkostoja ja sellaista hiljaista tietoa ja kokemusta ja osaamista ja nyt se hyödyntää hänen uutta työnantajaansa... No totta kai hyödyntää! Sitä vartenhan miehet ja naiset rekrytoidaan töihin, että heillä on sitä osaamista ja kokemusta ja verkostoja ja kontakteja, joista uusi työnantaja tietysti hyötyy, Zyskowicz toteaa.

Zyskowiczin mukaan karenssin pitäisi olla vaalikauden mittainen neljä vuotta, ei vuosi, että tieto "jäähtyisi".

– Hyvä on - jos säädetään korkeille virkamiehille ja erityisavustajille neljän vuoden mittainen karenssi, niin tietenkään emme voi sanoa että et saa mennä töihin, vaan siltä ajalta pitää maksaa palkka. Senkö sitten veronmaksajat hyväksyvät?

– Aivan höpö-höpö -hommaa.