Huoltamo kyllästyi jokaviikkoisiin bensiininäpistyksiin – VS: Ovela keino pysäytti varkaat

Vuoden 2016 kesästä lähtien Tikkurilan Teboilia pitäneet Sanna Berghem ja Isto Mäkinen kertovat Vantaan Sanomille yllättyneensä, kuinka systemaattista ja yleistä polttoaineen varastaminen on. Läntisellä valkoisenlähteentiellä toimiva huoltamo oli joutunut vuoden aikana 2–4 näpistyksen uhriksi joka viikko, kunnes se keksi keinon vaikeuttaa röyhkeiden varkaiden toimia.

Tikkurilan Teboil alkoi julkaista marraskuussa Facebook-sivuillaan valvontakamerakuvia varkaista. Kuvien avulla huoltamo on saanut selville tekijöiden henkilötietoja, ja poliisi on tavoittanut näpistäjiä aiempaa useammin.

Kauppiaat Berghem ja Mäkinen uskovat, että kuvilla on ollut myös ehkäisevää vaikutusta: alkuvuonna bensiininäpistykset ovat miltei tyrehtyneet.

– Meillä on ollut vain kaksi tapausta, viime viikon perjantaina ja sunnuntaina. Julkaisimme kuvat Facebookissa, ja tekijät on niiden perusteella tunnistettu. Nyt odotamme, että poliisi tavoittaisi tekijät, Mäkinen kertoo.

Berghen ja Mäkinen kertovat, että varas tankkaa yleensä auki olevalla mittarilla ja poistuu maksamatta 60–70 euron ostosta kassalle.

Kun näpistys tapahtuu, huoltamo soittaa heti poliisille, jotta tekijä saataisiin kiinni heti. Jos näin ei käy, kauppiaat yrittävät tavoittaa auton omistajaa ja tekevät tarvittaessa rikosilmoituksen. Jos henkilötietoja ei löydy, huoltamo julkaisee kuvat tekijästä Facebookiin ja pyytää tunnistusapua. Tähän mennessä sivustolla on ollut kuuden näpistäjän kuvat.

Huoltamon Facebook-sivuilla on yli 1 100 tykkääjää, ja niitä seuraavat useat asiakkaat. Yleensä joku ilmoittaa tunnistavansa tekijän. Huoltamo on tavoittanut osan voroista, ja osa on myöntänyt rikoksen. Nämä maksavat kuitenkin korvauksia vapaaehtoisesti vain harvoin.