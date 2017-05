BBC ihmettelee luonteenpiirteitä: Miten pienestä Suomesta tuli F1-jättiläinen?

BBC Sport on julkaissut Suomen formulakuskien menestystä ihmettelevän reportaasin.

Juttua kuvittavat suomalaiset formulavoittajat: Kimi Räikkonen, Heikki Kovalainen, Mika Häkkinen, Keke Rosberg ja Valtteri Bottas.

– Kiinnostava joukko, suomalaiset, BBC aloittaa.

Computer kääntyy jutun mukaan suomeksi tieto-koneeksi ja pahalla tuulella oleva suomalainen on "kuin takapuoleen ammuttu karhu". Suomalaisen kerrotaan saattavan ihmetellä mielenterveyttä kysymällä, ovatko kaikki muumit laaksossa.

– Selvästi suomalaisilla on paljon opetettavaa. Aivan varmasti niin on moottoriurheilussa, erityisesti Formula 1:ssä.

BBC kertoo kolmesta suomalaisesta F1-maailmanmestarista ja Valtteri Bottaksen tuoreesta ensi voitosta Venäjän Grand Prixissä. Nico Rosbergia BBC ei laske suomalaiseksi ja kertoo hänen Saksa-juuristaan.

Suomen uranuurtajaksi kerrotaan Keke Rosberg, jonka jälkeen tulivat JJ Lehto ja Mika Häkkinen. Leo Kinnunen ei ole saanut mainintaa. Menestyjien saavutuksia käydään läpi.

– Joten mikä on suomalaisten jatkuvan menestyksen salaisuus? On vaikea vastata ilman kahlaamista vaarallisen syvälle yleistyksen vesiin, mutta näyttää siltä, että suomalaisilla arkkityypeillä rohkeudesta ja sinnikkyydestä on paljon tekemistä sen kanssa.

BBC:n mukaan kyseessä oleva sana on sisu. Toisaalta uutisen mukaan on paljon yksinkertaisempikin selitys, jonka Kimi Räikkönen on antanut:

– Tiemme ja pitkät talvet. Sinun täytyy olla todella hyvä ajaja selvitäksesi Suomessa. On aina liukasta ja kuoppaista.

F1-ajajia kerrotaan Suomessa kohdeltavan kuin rocktähtiä. Jutun lopusta löytyvät pesäpallo ja Juha Kankkunen - ja on mahdollista äänestää kaikkien aikojen suomalaista F1-ajajaa.