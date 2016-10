Tutkija US:lle: Ökyrikkaat hyötyvät heikosta ay-liikkeestä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkija Heikki Taimio arvostelee suomalaisten nobelistien Bengt Holmströmin ja Martti Ahtisaaren kritiikkiä ay-liikettä kohtaan.

Holmström kuvaili jäykkiä työmarkkinoita ja ay-liikettä norsuksi. Martti Ahtisaaren mukaan ay-liikkeen jääräpäisyys vaarantaa hyvinvointiyhteiskunnan.

Uuden Suomen haastattelema Taimio pitää ristiriitaisena, että nobelistit arvostavat pohjoismaista mallia ja samalla haukkuvat ay-liikettä.

– On viime aikoina ollut tutkimuksia ja muun muassa kansainvälinen valuuttarahasto on korostanut sitä, minkälainen yhteys on ay-liikkeen vaikutusvallan tai sen jäsenmäärän alenemisella tähän eriarvoisuuden kehitykseen, mitä eri maissa on tapahtunut. On nähtävissä selvä korrelaatio jopa siinä suhteessa, että heikompi ammattiyhdistysliike on yhteydessä siihen, miten ökyrikkaat, se rikkain prosentti, on onnistunut kasvattamaan osuuttaan yhteisestä kakusta.

– Sitäkö tässä nyt ajetaan takaa, mutta ei vain sanota suoraan? Taimio kysyy.

Hänen mukaansa ei ole tutkimusaineistoa, joka tukisi isojen tuloerojen ja vahvan talouskasvun yhteyttä. Hän ihmettelee, mihin Holmström linjansa perustaa. Ahtisaarta Taimio kuvailee tällä alueella tietämättömäksi.

OECD on arvioinut, että Suomen rakenteellisen työttömyyden taso on korkea, peräti 7,4 prosenttia. Rakenteellinen työttömyys on työttömyyttä, jota ei edes voimistuva talouskasvu alenna.