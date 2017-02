Avioliittolaki muuttuu – HU: Seurakuntien suhtautumistavat nais- ja miespareihin vaihtelevat

Maaliskuun alussa Suomessa tulee voimaan avioliittolaki, joka mahdollistaa samaa sukupuolta olevien avioliiton. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkimisen ehdoista ei ole tehty uusia päätöksiä.

Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan kirkollinen vihkiminen ei siis ole mahdollinen samaa sukupuolta oleville, kun laki muuttuu. Pappi tai muu seurakunnan työntekijä voi rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan. Pyydettäessä voidaan seurakunnan jäsenen siviilivihkimisenä toimitettavan avioliiton puolesta rukoilla päiväjumalanpalveluksessa paikallisen tavan mukaan.

Käytännön toimintatavat avioliittoon juhlaan osallistumisessa ja rukoushetkissä vaihtelevat seurakunnasta ja papista riippuen. Kirkkotilan käytöstä ja seurakunnan tilojen vuokraamisesta juhlaa varten päätetään seurakunnassa.

Helsingin Uutiset kertoo Lohjan seurakunnan päättäneen, että kirkon tiloja ei tule käyttää samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen. Sen sijaan kirkon tiloja voi käyttää rukoushetkeen.

Kirkkoherra Juhani Korte on ohjeistanut pappeja siten, että jos he vihkivät samaa sukupuolta olevan pariskunnan, on seurauksena audienssi Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoman pakeille.

– Pappi on toiminut tällöin kirkkojärjestystä vastaan, Korte sanoo.

Espoon hiippakunnan seurakunnissa on hänen mukaansa tehty samantapainen linjaus. Helsingin seurakunnat ovat puolestaan päättäneet suhtautua samaa sukupuolta oleviin pareihin vapaammin. Paavalin seurakunnan seurakuntaneuvosto esimerkiksi päätti lokakuussa, että ”Paavalinkirkko ja Paavalin seurakunnan tilat ovat kaikkien niiden avioliiton solmivien käytössä, jotka pyytävät liitolleen siunausta ja haluavat viettää hääjuhlaansa seurakunnassa.

Vaikka kirkollinen vihkiminen ei lakimuutoksenkaan jälkeen ole mahdollista, jotkut evankelis-luterilaisen kirkon papit ovat ilmoittaneet vihkivänsä ohjeista huolimatta samaa sukupuolta olevia pareja. Tällainen vihkiminen on pätevä, vihittävistä tulee aviopuolisoita. Vihkivälle papille mahdollisesti koituvien seuraamusten arviointi kuuluu Kirkkotiedotuksen mukaan sen hiippakunnan tuomiokapitulille, jonka alaisuudessa kyseinen pappi työskentelee.