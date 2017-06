Autontuojien johtaja: Astuminen linja-autoon ei ole automaattinen ympäristöteko

Autontuojat ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio kirjoittaa Verkkouutisten blogissa harvan huomaavan, että Suomen linja-autokanta on vielä vanhempaa kuin henkilöautokanta.

Liikennekäytössä olevien linja-autojen keski-ikä on 11,4 vuotta. Kallion mielestä on hälyttävää, että maahantuotujen linja-autojen keski-ikä on 10 prosenttia.

Viime vuonna Suomeen tuotiin käytettynä 273 raskasta linja-autoa. Uusia suuria linja-autoja rekisteröidään Suomessa noin 250 kappaletta.

Julkisen liikenteen määrän kasvattaminen ei Kallion mukaan ole ympäristön kannalta vain hyvä asia.

"Ei ole kuitenkaan niin, että astumalla linja-autoon teet automaattisesti ympäristöteon. Leijonan osa kaduillamme kulkevista linja-autoista eivät ole siis varustettu sen paremmin pienhiukkassuodattimilla kuin typenoksidit puhdistavilla SCR-järjestelmillä. Kaikki uudet linja-autot ovat EURO 6-normin täyttäviä, joten niissä on uusin ja tehokkain pakokaasujen puhdistusjärjestelmä", Kallio sanoo.

Linja-autovastainen Kallio ei kuitenkaan myönnä olevansa.

"Kannatan sitä, että kaluston vähäpäästöisyyden ja iän huomioiminen saa kaupunkiseutujen julkisissa kilpailutuksissa aiempaa suuremman roolin", Kallio sanoo.