Kotiin voi tulla yllätyslasku – viranomainen varoittaa harhaanjohtavasta nettisivusta

Kuluttajaviranomainen on saanut lukuisia ilmoituksia Autonhintaarvio.fi-verkkosivusta.

Kuluttaja-asiamies, maistraattien kuluttajaneuvonta ja Euroopan kuluttajakeskus ovat loppuvuodesta 2016 ja alkuvuodesta 2017 saaneet yhteensä yli sata kuluttajayhteydenottoa Autonhintaarvio.fi-verkkosivusta, jolla tarjotaan auton hinta-arviointipalvelua, Kilpailu- ja kuluttajavirasto kertoo tiedotteessaan. Ilmoitusten mukaan palvelun mainoksista ei selviä, että palvelu on maksullinen. Perusteetonta laskua ei tarvitse maksaa, mutta kuluttajan tulee lähettää yritykselle reklamaatio.

Myöskään varsinaiselta tilaussivulta ei löydy hintatietoa muualta kuin huomattavasti tilauspainikkeen alapuolelle sijoitetusta pienikokoisesta vaaleanharmaasta tekstistä. Se on vaikeasti havaittavissa. Kun palvelun maksullisuus on lopulta käynyt ilmi, kuluttajilla on ollut vaikeuksia saada tilaus peruutettua.

Autonhintaarvio.fi -palvelun tarjoajaksi on ilmoitettu virolainen Nordicpartner Oü -niminen yritys. Yrityksen sopimusehtojen mukaan yritys toimittaa kuluttajille ”digitaalisia tuotteita”, eikä kuluttaja voi palvelun ehtojen mukaan peruuttaa tilausta vastaanotettuaan tällaisen digitaalisen tuotteen.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että Autonhintaarvio.fi-palvelussa ei ole kuitenkaan kyse digitaalisen sisällön toimittamisesta, vaan verkon välityksellä suoritettavasta palvelusta. Näin ollen kyseessä on palvelun etämyynti. Palveluilla on lähtökohtaisesti etämyynnissä 14 päivän peruuttamisoikeus.

Kuluttaja-asiamies neuvoo tekemään yritykselle reklamaation, jos olet tilannut Autonhintaarvio.fi-sivuston kautta autonarviopalvelun tietämättä sen maksullisuudesta ja palvelu eli hinta-arvio on toimitettu sinulle peruuttamisaikana eli 14 päivän sisällä tilauksen tekemisestä, vaikket ole tehnyt tätä koskevaa nimenomaista pyyntöä. Sinun ei tarvitse maksaa laskua, mutta reklamaatio tulee tehdä. Reklamaatio kannattaa tehdä esimerkiksi sähköpostitse, jos mahdollista, jotta sinulle jää todiste siitä. Säilytä myös saamasi arvio.

Jos asia ei ratkea kirjallisesta reklamaatiosta huolimatta, kuluttaja-asiamiehen mukaan voit olla neuvojen saamiseksi yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja-asiamies seuraa tilannetta ja on ollut yhteydessä myös Viron kuluttajaviranomaiseen.