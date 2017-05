Ruuhkamaksut on taas kaivettu esiin Helsingissä.

Nyt kuntavaalien jälkeen hanketta ajetaan pikavauhdilla ennen uuden valtuuston toimikauden alkua.

Helsinki suunnittelee Kuntatekniikka-lehden ja Helsingin Sanomien mukaan lakialoitetta, jolla edistettäisiin ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönottoa. Aloitteen on määrä tulla ensi viikolla Helsingin ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Jos lautakunta hyväksyy aloitteen, se etenee liikenneministeriöön ja valtiovarainministeriöön. Helsinki tekee aloitteen, koska lainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista sitä, että kunta keräisi maksuja autoilijoilta.

Vaalit ovat ohi, ruuhkamaksuja ajetaan jälleen, toteaa Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

– Helsingin aloite lainsäädännön muuttamiseksi, jotta ruuhkamaksut voidaan ottaa käyttöön, on demokratian irvikuva, hän niittaa.

Hän huomauttaa, että ennen juuri pidettyjä kuntavaaleja asiasta oltiin hiljaa ja nyt sitä ajetaan väkisin ja pikavauhdilla eteenpäin ennen uuden valtuuston ja lautakuntien kauden alkamista.

– Moneen kertaan viime vuosina demokraattisessa päätöksenteossa hylätyt suunnitelmat ruuhkamaksuista ovat liikennepoliittisen eliitin tavoite. Valitettavasti tällä eliitillä ei ole mitään käsitystä omaa autoa tarvitsevien ihmisten arjesta ja liikkumistarpeista. Tilanne on sama valtakunnallisessa liikennepolitiikassa, Nieminen toteaa.

Hän muistuttaa, että Helsingissäkin autoilevat maksavat omat matkansa ja veroja enemmän kuin auton käytöstä aiheutuu yhteiskunnalle kustannuksia.

– Helsingin niemellä on henkilöautoliikennettä vähemmän kuin 1970-luvulla. Helsingin pysäköintimaksupolitiikka on käytännössä jo muodostunut ruuhkamaksuksi ja siellä ruuhkautuminen on kansainvälisessä mittakaavassa vähäistä ja ratkottavissa itse aiheutettuja pullonkauloja purkamalla. Nyt tavoitteena näyttäisi olevan sujuvan liikenteen ruuhkauttaminen muun muassa pääteiden bulevardisoinnilla ja sen jälkeen siitä aiheutetuilla ruuhkilla rahastaminen, Nieminen arvostelee.

Tuoreinta ruuhkamaksuselvitystä, johon nyt kaavailtava aloitekin perustuu, on ollut tekemässä Helsingin seudun liikenne, joka vastaa joukkoliikenteestä Helsingissä ja sen ympäryskunnissa.

– On perusteltua kyseenalaistaa sellaisen selvityksen tarkoitusperät, jonka lopputuloksen varassa on selvityksen teettäjän oma toimintaympäristö. Pakottamalla saa aina asiakkaita, vaikka palvelutaso ei olisikaan riittävä, Nieminen kyseenalaistaa.