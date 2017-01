Autoliitto: Teiden lisärahoitus ei edellytä yhtiöittämistä

"Ei voi olla niin, että peruste halvemmalle hinnalle on se, että asiakas suostuu paikantamiseen."

Autoliiton mukaan liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) selvityksessä on hyvää se, että se nosti keskusteluun autokannan uudistamisen tarpeen ja tieverkon korjausvelasta aiheutuneet ongelmat.

Autoliitto suhtautuu kuitenkin varauksella luvattuihin veronalennuksiin, koska veroista päätetään vuosi kerrallaan. Kukaan ei voi sitoutua pysyvään verokannan alenemiseen.

– Veroalennuksista puhuttaessa onkin jätetty mainitsematta, että vajaassa viidessä vuodessa ajoneuvoveron perusveroa on korotettu 420 miljoonaa euroa ja polttoaineveroa korotettiin vuodenvaihteessa 100 miljoonalla eurolla.

Autoveron poisto olisi hyvä ratkaisu, mutta se tulisi toteuttaa oikeudenmukaisesti porrastaen niin, että jo veron maksaneet huomioidaan muutoksen yhteydessä.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Niemisen mielestä liikenneverkkojen rahoitusratkaisuissa täytyy selvittää kaikki vaihtoehtoiset keinot ja verrata niitä yhtiöittämisestä saataviin hyötyihin.

– Pelkkä yhtiöittäminen ei tuo lisää rahaa, jos kukaan ei maksa nykyistä enemmän. Verot ja maksut pitää kerätä kustannustehokkaasti. Näyttää siltä, että tällaisen järjestelmän perustaminen ja vielä uusien välikäsien, palveluoperaattorien, mukaan ottaminen ei olisi kustannustehokas tapa kerätä rahoitusta tienfran ylläpitoon ja kehittämiseen. Esitetyt maksut nostaisivat monen autoilijan kustannukset kestämättömän korkeiksi, Nieminen sanoo.

Selvitys jättää paljon avoimia kysymyksiä liittyen mahdollisiin lopullisiin vero- ja maksutasoihin sekä itse yhtiöittämiseen.

– Selvityksen mukaan tienkäyttäjä voisi itse valita, perustuisiko maksu paikannukseen vai kiinteään summaan. Näillä kahdella maksulla on LVM:n laskelmien mukaan helposti satojen eurojen ero vuodessa. Herää kysymys, voiko asiakas tosiaan valita vapaasti kumpaa maksua haluaa maksaa ja kuinka kauan tällainen mahdollisuus on tarjolla. Toisaalta ei voi olla niin, että peruste halvemmalle hinnalle on se, että asiakas suostuu paikantamiseen, Nieminen toteaa.