Autokoulujen suosiota saanut 10+10 kokeilu jatkuu kesän yli

– 10-malli on herättänyt suurta mielenkiintoa, ja oppilaat ovat tarttuneet siihen innokkaasti. Kokeilua jatketaan kesän yli syyskuun ensimmäiseen päivään asti, kertoo Autokoululiiton puheenjohtaja Jarmo Jokilampi.

10+10 -malli koostuu kymmenestä ajotunnista ja kymmenestä teoriatunnista.

Autokoululiitto ohjeisti joulukuussa, että kokeilun ensimmäiseen osioon voi osallistua oppilaita, jotka ennättävät suorittaa autokoulukurssin kokonaisuudessaan maaliskuun loppuun mennessä. Nyt kokeilun toinen osio jatkuu kesän yli. Kokeiluun voi osallistua yli sadassa Autokoululiiton jäsenyrityksessä. Kokeiluun osallistuvan oppilaan täytyy suorittaa ajokoe viimeistään 1. syyskuuta mennessä.

Mikäli ajokokeesta sattuisi tulemaan hylätty suoritus, uusinnan voi tehdä vielä kyseisen päivämäärän jälkeen.

– Kokeiluun osallistuminen on ollut autokoulujen oppilaille mahdollista nyt noin viiden viikon ajan. Kyseessä on siis vielä tuore ilmiö, mutta ensimmäisiä kymppiläisten ajokokeita on jo nähty ja kokemukset ovat hyviä. Joillekin oppilaille se soveltuu erityisen hyvin. Kaikille kymmenen tuntia ei missään nimessä riitä, Jokilampi kertoo.