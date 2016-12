Autokoulut innostuivat opetusmäärän puolittavasta kokeilusta

Autokoululiitto tiedotti reilu viikko sitten ennennäkemättömän uudistusmielisestä digitaalisesta kokeiluhankkeestaan, jossa henkilöauton ajokorttiluokan oppilaat saavat suorittaa teoria- ja ajokokeen puolella nykyisestä lain vaatimasta opetusmäärästä.

Reilusti yli sata autokoulua on ilmoittautunut mukaan. Ilmoittautuminen päättyi keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

– Tämä kokeilu ja sen saavuttama suosio yrittäjien keskuudessa kertoo siitä, että autokoulut haluavat tarjota oppilailleen yhä yksilöllisempiä ja asiakaslähtöisempiä vaihtoehtoja. Vihdoin viranomainen ja lainsäätäjäkin ovat mahdollistaneet tämäntyyppisen kokeilun, sanoo Jarmo Jokilampi.

Kokeiluhankkeessa eli ns. kymppimallissa oppilas suorittaa 10 teoria- ja 10 ajotuntia, jonka jälkeen hänellä on lupa suorittaa kuljettajantutkinto.

Teorian oppimisen vastuuta siirretään aiempaa enemmän oppilaalle itselleen. Opetuksessa hyödynnetään myös uutta digitaalista ajotavanseurantajärjestelmä EDlooperia, jonka avulla kuljettaja aktivoidaan kehittämään ajotapaansa myös ajokortin suorittamisen jälkeen.

– Autokoulun on selvitettävä jokaiselle kokeiluun osallistuvalle oppilaalle, että kyseessä on kokeilu, jossa selvitetään, kuinka pitkälle kymmenen tunnin teoria- ja ajoharjoittelu riittää. Jollekin se voi riittää, toiselle ei. Vaikuttavana tekijänä on muun muasss oppilaan aiempi ajokokemus, Jokilampi kertoo.

Tällä hetkellä normaali lain vaatima opetusmäärä on 19 teoriatuntia ja 18 ajotuntia. Vuonna 2016 marraskuun loppuun mennessä koko maan B-ajokorttia suorittavista oppilaista 70 prosenttia on päässyt ajokokeesta läpi ensimmäisellä yrittämällä. Teoriakokeen osalta vastaava prosentti on 90 prosenttia.

Kokeilumalliin hyväksytyt autokoulut julkaistaan myöhemmin Autokoululiiton internet-sivuilla. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista autokouluille ja oppilaille.