Yhä useampi tuottaa itse sähkönsä aurinkopaneeleilla

Oman aurinkosähkön tuotanto yleistyy suomalaisten kotitalouksien ja yritysten parissa, käy ilmi sähköverkkoyhtiö Carunan koostamista tilastoista.

Carunan verkkoon on liitetty tänä vuonna jo tähän mennessä yhtä paljon aurinkosähköjärjestelmiä kuin viime vuonna yhteensä, eli 707 kappaletta. Yhtiön mukaan voimakasta innostusta pientuotantoon esiintyy erityisesti kotitalouksien keskuudessa. Kotitalouksissa järjestelmien määrä on kasvanut 63 prosentilla vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Yrityksillä kasvua vuodenvaihteeseen verrattuna on 54 prosenttia.

Aurinkosähkön pientuottajista pientuottajista 90 prosenttia on kotitalouksia ja loput yrityksiä.

– Asiakkaamme ovat nyt erityisen kiinnostuneita tuottamaan itse aurinkosähköä. Yleisesti puhutaan jo niin sanotusta naapurustoilmiöstä, sillä moni innostuu, kun näkee paneelit naapurin katolla ja kuulee hyviä kokemuksia. Suosiota selittävät myös aurinkopaneelien hankinnan helppous ja oman tuotannon ympäristöystävällisyys, Carunan palvelupäällikkö Tiia Selonen kertoo.

Suosituimpia paneelit ovat Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Niitä löytyy useita kymmeniä myös esimerkiksi Carunan verkkoalueen pohjoisimmista osista Pohjois-Pohjanmaalta ja Etelä-Lapista. Carunan sähkönsiirtoverkossa on tällä hetkellä yhteensä 1 830 aurinkosähköntuottajaa. Aurinkosähkön tuotantoteho on 12,6 MW, joka tarkoittaa noin 50 000 aurinkopaneelia ja vastaa noin 500 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Pientuottajan näkökulmasta paneelien käyttöönotto on helpottunut entisestään, sillä maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli muutoksia toukokuun alusta lähtien. Uudistuneen lain mukaan muiden kuin kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavien aurinkopaneelien ja -keräimien asentaminen ja rakentaminen voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa ilman kunnan myöntämää toimenpidelupaa.