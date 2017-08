Atte Kaleva: Syrjivästä vihapuheesta tulee pidättäytyä, ettei tule pelanneeksi jihadistien pussiin

Jihadismin tutkijan Atte Kalevan mukaan Turun viime perjantaisessa terrori-iskussa konkretisoituivat karmealla tavalla ne ongelmat, joita "humanitaariseen maahanmuuttoon ja islamistiseen ääriajatteluun on jo pitkään tiedetty liittyvän".

– Haluan korostaa, että tämän toteaminen ei tee minusta, tai kenestäkään, rasistia, rajakkia tai islamofoobikkoa. Kaikkia maamme muslimeita tai turvapaikanhakijoita ei tietenkään pidä kollektiivisesti niputtaa potentiaalisiksi terroristeiksi, sillä ongelma koskee vain pientä osaa heistä, mutta silmiä ei pidä ummistaa islamiin ja maahanmuuttoon liittyviltä ongelmilta, Kaleva kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Kalevan mukaan suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta iskun yhteydessä voi olla ylpeä, mutta samalla on syytä tunnustaa myös epäonnistumiset.

– Suojelupoliisille vihjattiin puukottajan radikaaleista ajatuksista ja käyttäytymisestä jo alkuvuodesta, mutta asiaa ei tutkittu. Vastaavanlaisia ilmoituksia tulee Supolle niin paljon, että tutkimatta jättäminen on ymmärrettävää, mutta valitettavasti silti selkeä epäonnistuminen. Valvontaa on tehostettava merkittävästi, erityisesti kielteisten turvapaikkapäätösten saaneiden ja niin sanottujen paperittomien osalta.

– Tiedusteluviranomaisen on jatkossa kyettävä selvittämään, ketkä maassamme ovat viehättyneitä ääri-islamistisesta jihadismista. Nämä henkilöt on luonnollisesti otettava myös valvontaan, vaikka he eivät vielä olisikaan radikalisoituneet siihen pisteeseen, että terroriteon uhka olisi välitön. Uusi tiedustelulainsäädäntö pitää siksikin hyväksyä nopeasti.

Kalevan mielestä sellaiset henkilöt, joilla ei ole oleskeluoikeutta Suomessa, tulee karkottaa.

– Ellei se jostain syystä ole mahdollista, on heidät vähintäänkin otettava tarkkailuun. Parhaillaan käytössä olevan säilöönottomenettelyn lisäksi perustettavien erillisten palautuskeskusten käyttöönotto kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille olisi hyvä ensikäden ratkaisu, Kaleva sanoo.

– Keskuksista poistuvia henkilöitä, joilla siis ei oleskelulupaa maahamme ole, pitäisi myös pystyä seuraamaan esimerkiksi jalkapannoilla, hän lisää.

Kaleva vaatii myös Suomen muslimiyhteisöjä ottamaan selkeää vastuuta ääriajattelun kitkemisestä.

– Meidän kantaväestön edustajien pitää puolestamme antaa muslimiyhteisöille tilaa käydä jihadistiseen ongelmaan liittyvää debattia myös julkisesti, leimaamatta heti kaikkia keskusteluun osallistuvia ääriajattelijoiksi. Syrjivästä vihapuheesta tulee pidättyä jo siksikin, ettei tule tahtomattaan pelanneeksi jihadistien pussiin. Kaikkein alttiimpia radikalisoitumiselle ovat nimittäin uskonnollisen herätyksen kokeneet, omasta mielestään syrjinnän kohteeksi joutuneet nuoret.

Kolmantena toimenpiteenä Kaleva ehdottaa koko turvapaikkaprosessin uudelleenajattelua. Hänen mukaansa Lähi-idästä ja pohjoisesta Afrikasta saapuvia turvapaikanhakijoita olisi järkevintä auttaa lähialueille perustettavilla EU:n yhteisillä leireillä, jonne näiltä alueilta kotoisin olevat turvapaikanhakijat keskitettäisiin. Näin poistettaisiin markkinat ihmissalakuljettajilta, kun vaarallista matkaa Eurooppaan ei enää tarvitsisi tehdä.

– Turvapaikanhakijat aloittaisivat valitsemansa kohdemaan kielen ja kulttuurin opiskelun heti leireillä, jolloin opinnoissaan hyvin menestymällä ja aktiivista integroitumishalua osoittamalla hakija voisi itse vaikuttaa myönteisesti asiansa käsittelyyn.