Yksi estää asuintalon purkamisen, jota kymmenet haluavat - asunto-osakelain muutosta viritään

Oululaiset kansanedustajat Mari-Leena Talvitie (kok.), Ville Vähämäki (ps.), Tytti Tuppurainen (sd.), Mirja Vehkaperä (kesk.) ja Hanna Sarkkinen (vas.) jättivät perjantaina lakialoitteen. Sen allekirjoitti kaikkiaan 104 kansanedustajaa.

Edustajat esittävät asunto-osakeyhtiölain muuttamista täydennysrakentamisen helpottamiseksi, kaupunkien kehittymisen vuoksi ja asunto-osakeyhtiöiden päätöksenteon sujuvoittamiseksi.

– Purkavaan lisärakentamiseen kohdistuvat asunto-osakeyhtiölain vaatimukset hidastavat tai jopa estävät kaupunkikeskusten kehittymisen. Näissä hankkeissa ongelmaksi on muodostunut se, että asunto-osakeyhtiölaissa yhtiön purkamiseen vaaditaan yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen lisäksi jokaisen osakkaan suostumus, Mari-Leena Talvitie toteaa.

Purkavalla lisärakentamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa vanhaa rakennusta ei ole taloudellisesti järkevää korjata. Usein ainoa jäljelle jäävä vaihtoehto on rakentaa uusi rakennus tai myydä rakennusoikeus.

– Ongelma voitaisiin mahdollisesti ratkaista muuttamalla asunto-osakeyhtiölakia. Ehdotamme, että purkavan lisärakentamisen tilanteessa päätöksentekoon riittäisi 90 prosentin enemmistö yksimielisyyden sijaan, Talvitie jatkaa.

Mari-Leena Talvitien mukaan on selvää, että lakiuudistuksessa on turvattava jokaisen osakkaan tietty oikeusasema ja oikeussuoja. Tähän keinoksi esitetään esimerkiksi osakeyhtiölain lunastusvelvollisuutta ja lunastusoikeutta vastaavaa mekanismia. Tarkoituksena on taata, että jokaisella asunto-osakeyhtiön asunnon tai muun huoneiston omistajalla olisi mahdollisuus saada asunnon hinnan mukainen summa tai korvaava asunto.