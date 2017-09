Opiskelijan kannattaa hakea asumistukea syyskuun loppuun mennessä

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat ovat voineet saada yleistä asumistukea 1. elokuuta alkaen.

Asumistuki voidaan myöntää takautuvasti elokuun alusta alkaen, jos hakemus liitteineen on Kelassa syyskuun loppuun mennessä, vuokrasopimus on ollut voimassa elokuun 1. päivänä ja asuntoon on muutettu elokuun aikana.

Asumistuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen. Jos esimerkiksi vuokrasopimus on alkanut 15.8., tuki voidaan myöntää 1.9. alkaen.

Asumistukea voi hakea Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai yleisen asumistuen hakemuslomakkeella (lomake AT 1).

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukkaista hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Jos ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, hänen pitää hakea tuen tarkistamista.

Opiskelijat ovat voineet hakea asumistukea jo keväästä lähtien. Kela odottaa hakemuksia edelleen tuhansilta opiskelijoilta.