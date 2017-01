Aseistakieltäytyjät Jussi Niinistölle: Vaihto siviilipalvelukseen on laissa turvattu vapaus

Puolustusministeri Jussi Niinistö sanoi maanantaina Maanpuolustuskurssin avajaisissa, että reserviläisten hakeutuminen siviilipalvelusmiehiksi ei ole yhteiskunnan kannalta järkevää. Niinistö epäilee, että kaikki siviilipalvelukseen siirtyneet eivät tee valintaansa vakaumuksensa takia.

Aseistakieltäytyjäliitto vastaa ministerille, että reservinkieltäytyminen perustuu omantunnon- ja mielipiteenvapauteen, jotka on turvattu sekä Suomen omassa lainsäädännössä että Suomea sitovissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa. Liitto kertoo olleensa viimeisten parin vuoden aikana yhteydessä useisiin satoihin reservinkieltäytyjiin. Näistä henkilöistä monet ovat kertoneet, että päätökseen on vaikuttanut Euroopan kiristynyt poliittinen tilanne, joka on saanut monet epäilemään aseisiin perustuvan turvallisuuden mielekkyyttä. Myös Suomen NATO-lähentyminen on liiton mukaan monien mainitsema perustelu kieltäytymiselle.

Myös tiedotuksen lisääntyminen on Aseistakieltäytyjäliiton arvion mukaan kannustanut siviilipalvelukseen siirtymiseen. Liitto avasi noin kaksi vuotta sitten reservinkieltäytymismahdollisuudesta kertovan Eroa armeijasta -sivuston. Liiton mukaan aikaisemmin tietoa on ollut tarjolla hyvin rajallisesti, koska viranomaiset eivät ole asiasta aktiivisesti tiedottaneet.

Vuonna 2015 armeijasta erosi lähes tuhat reserviläistä ja viime vuonna reilut 700, kun aikaisemmin vuosittaiset luvut olivat korkeintaan kahdensadan luokkaa. Aseistakieltäytyjäliitto uskoo määrän vakiintuvan uudelle, selvästi aikaisempaa korkeammalle tasolle.