Varapuhemies Arto Satonen lukukausimaksuista: Epäilijät olivat täysin väärässä

Arto Satosen mukaan jo nyt nähtävillä olevat tulokset ovat olleet erinomaisia ja ne osaltaan mahdollistavat sen, että Suomi on tiiviisti mukana globaalin koulutusviennin markkinoilla.

– Olen ennen eduskuntaan tuloani työskennellyt ammattikorkeakoulun opettajana, ja suuri osa opiskelijoistani oli ulkomaalaisia. Kummastelin jo silloin, miksi suomalaisen veronmaksajan olisi kannattavaa maksaa opetus ulkomaalaisille opiskelijoille. Olen ajanut lukukausimaksujen käyttöönottoa alusta saakka, ja on ilo huomata niiden vaikutuksen olevan odotettuakin myönteisempi, Satonen toteaa tiedotteessaan.

Lukuvuosimaksuja veloitetaan kaikilta EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, joiden opinnot alkavat ensi syksynä tai myöhemmin. Niiden käyttöönoton kerrotaan vähentäneen hakijamääriä joissakin korkeakouluissa.

Satonen muistuttaa, että tämä oli täysin odotettavissa oleva ilmiö, kun tutkintoja ei enää jaettukaan ilmaiseksi. Osa korkeakouluista on myös ilmoittanut, etteivät hakijamäärät ole tutkintouudistusten takia vertailukelpoisia edellisvuosiin nähden.

– Korkeakouluilta saadun palautteen valossa on helppoa sanoa, että skeptikot olivat täysin väärässä. Hakijamäärät eivät ole romahtaneet missään, päinvastoin. Monissa korkeakouluissa hakijamäärät pysyivät täysin ennallaan, Satonen toteaa.

Varapuhemiehen mukaan on täysin selvää, että kansainvälisiä opiskelijoita riittää Suomen korkeakouluihin myös tulevaisuudessa.

Suomalaisella koulutusosaamisella on Satosen mukaan käsissään nyt valtava vientipotentiaali. Erityisesti hän iloitsee siitä, että yritykset ja yksityissektori ovat lähteneet ennakkoluulottomasti mukaan koulutusvientimarkkinoille nyt, kun niille on tarjottu siihen mahdollisuus.

– Aiempi toimintamme on ollut hölmöläisten hommaa, mutta nyt on hienoa, että Suomi on vihdoinkin lähtenyt tosissaan mukaan koulutusvientiin, Satonen sanoo.