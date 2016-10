Löytyykö sinulta tämä eurokolikko? ET-lehti: Yksi kaikkein arvokkaimmista

Oikeanlaisia vuoden 2006 kahden euron kolikoita on lyöty noin 11 miljoonaa kappaletta

Keräilyn ammattimies Pentti Avomaa kertoo ET-lehdessä arvokkaasta kahden euron kolikosta, joka kannattaa säästää. Kuva kolikosta löytyy linkin takaa.

Kyseisen kolikon toisella puolella on vuosiluku 2006 ja toisella puolella Euroopan kartta, jossa mukana on muun muassa Norja.

Avomaa vastasi nimimerkillä Lantti kirjoittavan lukijan kysymykseen.

– Nimimerkki ”Lantti” tuntuu tietävän kolikkojen arvosta keskimääräistä enemmän, koska on osannut panna talteen tuon vuoden 2006 virhelyöntikolikon. Sehän on yksi arvokkaimmista suomalaisista eurokolikoista, ja koska eurojen keräilijöitä on paljon ympäri maailmaa, kysyntää näyttää olevan, Avomaa toteaa.

Avomaan mukaan virhe on siinä, että vuoden 2006 kolikossa on mukana laajennettu Euroopan kartta Norja mukaan lukien. Tämä kartta otettiin virallisesti käyttöön vasta seuraavan vuoden alusta lähtien painetuissa kolikoissa. Näitä virheellisiä lyötiin 55 000 kappaletta, ja rahapaja on niitä kerännyt poiskin.

– Pidän nykyistä hintaa – 40–90 euroa – yhä aika kohtuullisena juuri pienen lyöntimäärän ja kansainvälisenkin kiinnostuksen takia. Oikeanlaisia vuoden 2006 kolikoita on lyöty noin 11 miljoonaa kappaletta.