Yrittäjä Arvi, 12, ei saanut rekisteröidä yritystä - ja tuli uusi ongelma

Arvi Martikainen, 12, on virkavallan vietävänä.

Netistä tilaamistaan osista koruja valmistava pukkilalainen Arvi Martikainen, 12, kertoo yhtiönsä Facebook-sivuilla viimeaikaisista vastoinkäymisistään.

11-vuotiaana Korumies Arvin käynnistäneen yrittäjän FB-sivulla on yli 21 000 seuraajaa. Arvi kertoo siellä, miten hän halusi ja yritti rekisteröidä toiminimensä patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) jo vuosi sitten.

PRH ilmoitti, etteivät he voi rekisteröidä alle 12-vuotiaita. Maksun palautuksen saaminen kesti ja Arvi joutui kysymään sen perään monta kertaa.

Verottajan täti oli Arvin mukaan kuitenkin kertonut, ettei hän tarvitsekaan rekisteröintiä saadakseen y-tunnuksen. Nimeä hän ei kuitenkaan pääse suojaamaan eikä pystynyt vuokraamaan liiketilaa, koska ei ole kaupparekisterissä.

Uusin ongelma yrittäjällä on, että 12-vuotiaan pitää maksaa rekisteröinnistä muutosilmoituksella enemmän kuin muiden.

Syynä on se, että iImoituksen hinta on verkossa 75 euroa ja paperilla tehtynä 110 euroa. Arvin verkkopankkitunnukset eivät käy, koska hän on alaikäinen. Äidin pankkitunnukset taas eivät käy, koska asiaa ei voi tehdä toisen puolesta.

– Mä oon vasta 12v, mutta mä oon tarpeeks vana ymmärtää, et ei nää hommat oikeesti voi mennä näin. Etteks te virkamiehet tajuu, et me nuoret halutaa tehä duunii ja laillisesti. Miks kummassa te haluutte tehä siit nii vaikeeta, Arvi kirjoittaa.