Arkkipiispa Kari Mäkinen: Tasa-arvoinen avioliittolaki on askel pois häpeän maailmasta

Arkkipiispa Kari Mäkinen sanoo pitävänsä tärkeänä, että kirkossa ymmärretään avioliittolain muutoksen merkitys sateenkaariväelle ja heidän läheisilleen. Kirkon tulee hänen mukaansa kantaa vastuunsa palvella myös samaa sukupuolta olevien hääjuhlan yhteydessä.

Lainmuutoksen myötä 1.3. alkaen samaa sukupuolta olevien on mahdollista solmia avioliitto. Arkkipiispa Mäkisen mukaan kirkossa on täysi syy iloita iloitsevien kanssa:

– Muutos on iloa ja helpotusta tuova askel pitkällä tiellä pois häpeän, arkuuden ja kätkeytymisen maailmasta. Se tuo paljon rakkautta näkyviin.

Arkkipiispa ilmaisi näkemyksensä avioliittotilanteesta avatessaan vuoden 2017 ensimmäisen piispainkokouksen keskiviikkona.

Mäkisen mukaan kukaan ei voi tällä hetkellä varmuudella sanoa, mitä avioliittolain muutoksesta kirkossa lopulta seuraa. Ajatus, että kaikki säilyy kirkossa ennallaan, on hänen mukaansa epärealistinen.

Arkkipiispa ennakoi, että papit kantavat tässä tilanteessa vastuutaan palvella samaa sukupuolta olevia pareja eri tavoin. On pappeja, jotka omantunnonsyistä eivät palvele samaa sukupuolta olevaa avioparia. Tällöin Mäkisen mukaan vastuullista on ohjata sellaisen papin luo, jolle palveleminen tässä tilanteessa on luontevaa. Kirkko ei hänen mukaansa kaadu myöskään siihen tilanteeseen, jossa pappi omantuntonsa ohjaamana toimittaa avioliittoon vihkimisen ohjeista huolimatta.

– Papin tehtävä on palvella ihmisiä, ei omia tai muiden kirkkopoliittisia päämääriä. Toivon, että kenenkään avioliitto ei joudu kirkkopoliittisen kamppailun jalkoihin myöskään siten, että siihen liittyvästä juhlasta muiden toimesta tehdään oikeus- tai kanteluprosesseja, Mäkinen sanoo.