”Enemmän kuin suklaata yrittäjille" – Mikael Jungner julkaisi ohjeet Antti Rinteelle

Mikael Jungner on julkaissut Verkouutisten blogissaan luonnostelmansa sellaisesta puheesta, joka SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen tulisi Jungnerin mielestä pitää, jos hän haluaisi kisata puolueensa puheenjohtajuudesta edistysmielisenä.

Kansanedustaja Timo Harakka on ilmoittanut haastavansa Rinteen. Entinen SDP:n kansanedustaja ja puoluesihteeri Jungner muistuttaa, että Harakkaa pidetään ”edistyksellisenä demarina”.

Hän korostaa kirjoituksessaan yhteiskunnan ja työn murrosta. Hänestä SDP:ssä on käsitettävä digitalisaation vaikutus.

Jungnerin Antti Rinteelle kirjoittaman puheen voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

– Nyt elämme oppimisen aikaa. Se on uutta ja vaatii meiltä uutta asentoa. Nopea oppiminen tekee kansakunnasta menestyksekkään. Tähän meidän tulee tähdätä, tätä tavoitella, tähän saada suomalaiset mukaan. Vapauttaa suomalaiset oppimaan ja luomaan sen hyvinvoinnin, jonka he ansaitsevat, Jungner toteaa.

Hänen mukaansa suurin osa työstä on Suomessa väärin suunniteltu, väärin kuvattu ja väärin johdettu.

– Siksi johtajakeskeisen yritystoiminnan kultakausi on nyt ohi. Sääntökeskeisen julkishallinnon aika on ohi. Tähän on koko yhteiskunnan nyt herättävä.

Mikael Jungnerin mukaan niin Suomi kuin demaritkin kokeilevan liian vähän.

– Meidän on rohkaistava riskin ottamiseen ja yrittämiseen. Meidän on uskallettava puhua vastuusta. Jokaisen ihmisen vastuusta itsestään, läheisistään ja osaamisestaan. Ei syyllistäen vaan rohkaisten. Ei tuomiten vaan empatialla.

Työväenliike on Jungnerin mukaan juuriltaan eteenpäin menevä liike. Tässä demareilla on hänestä parantamisen varaa.

– Demarit ovat olleet jarruttamassa monia uudistuksia, joilla oppimista yhteiskunnassa olisi voitu edistää. Me kykenemme enempään kuin jakamaan suklaata yrittäjille. Me haluamme enemmän. Ottaa sen askeleen lähemmäs, kuunnella, tehdä yhdessä. Mikael Pentikäinen. Korvani ovat auki yrittäjien ajatuksille. Jyri Häkämies. Mieleni on avoin yritysten haasteille.

Mikael Jungner uskoo, että työväenliike voi löytää kasvun lääkkeet yhdessä talouspäättäjien kanssa.

– Demareiden on aika avata sydämensä digitaalisille palveluille ja yksityisen sektorin palvelutuotannolle. Yritysmaailman on aika avata strategiansa solidaarisuudelle.

Jungnerin kirjoittamassa puheessa demareita suomitaan riskien pelkäämisestä. Hänestä puolueella on mahdollisuus luoda yhteiskuntaan jotain todella uutta ja arvokasta vasta, kun se nousee riskinoton ja kokeilun puolueeksi.

Hänen mielestään SDP:n pitäisi yhä puolustaa elvytystä ja vastustaa eriarvoisuutta ja esimerkiksi koulutusleikkauksia.

Antti Rinnettä Jungner kuitenkin ohjeistaa muuttamaan linjaansa.

– Minä tunnustan virheeni, olen niistä oppinut. Siksi uskon nyt tietäväni paremmin, miten kääntää suuntaa. Olla parempi puheenjohtaja, luoda osaltaan sitä intohimon henkeä ja mutkatonta yhdessäoloa, joka minut ja niin monet muut tähän puolueeseen aatteen ohella aikoinaan houkutteli, Jungnerin puheluonnoksessa todetaan.