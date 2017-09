Antti Rinne IL:lle: Minulla ei ole mitään syytä tai aikomusta erota

Heikko gallupkannatus on saanut monet povaamaan SDP:lle ylimääräistä puoluekokousta ja uutta puheenjohtajanvaalia. Antti Rinne sanoo Iltalehdelle Jyväskylässä, ettei kukaan ole tullut sanomaan tällaista päin naamaa.

– Nytkään puoluevaltuuston kokouksessa ei tullut esiin mitään sellaista, mikä osoittaisi suoraa epäluottamusta puheenjohtajuuteeni tai että olisi lähtölaskenta päällä, Rinne sanoo.

Oppositiojohtaja toteaa, ettei hänellä ole "mitään syytä tai aikomusta erota".

Arvostelun hän kyllä myöntää.

– SDP on iso kansanliike, tänne mahtuu monenlaista mielipidettä. Ja kun gallupkannatus ei tällä hetkellä ole maailman parasta, puheenjohtajaan on helppo käydä kiinni.

Antti Rinne puhuu jopa henkisestä puukkojen heittelystä. Hänen mukaansa se vaikuttaa puolueen julkikuvaan ja kannatukseen.

– Niillä, jotka näitä puukkoja heittelevät ja sivaltelevat selän takana piilossa, on ihan oma agendansa - se on vahingoittaa sosialidemokraattista puoluetta. Ja se on huono agenda.