Antti Rinne kiehahti Timo Soinille isänmaallisuudesta

Eduskunnan kyselytunnilla torstaina kysyttiin rintamamiesten, lottien ja kotirintamalla raskasta työtä tehneiden tukemisesta. Sdp:n Mika Kari kysyi rintamalisän pienentämisen perumisesta itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Keskustelun jatkuttua jo lähes 20 minuuttia vaikutti pääministerin sijainen ulkoministeri Timo Soini osuvan Sdp:tä hermoon.

– On hyvä että tämä keskustelu käydään. Ja on hyvä että nyt ovat kaikki veteraanien kannalla. Oli erittäin piristävää kuulla, kun vihreät kehuivat lottia. On erittäin hienoa kuulla, että sosialidemokraatit nyt kehuvat veteraaneja - joskus on toisenlaistakin puhetta sieltä tullut, Timo Soini sanoi saaden istuntosalin vasemman laidan möyryämään.

– Tämä on mielestäni suuri kansallisen yhtenäisyyden osoitus. Me olemme kaikki sotiemme veteraanien takana ja nämä menneisyyden haamut ovat näköjään poistuneet. Se on aivan loistavaa että ovat poistuneet! Meillä ei ole enää tässä oikeaa ja vasenta, meillä on isänmaan puolustajia.

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne sai seuraavan puheenvuoron.

– Mietin kovasti tuossa äsken pääministerin sijaisen vastauksen aikana, että miten saan pidettyä itseni rauhallisena tämän puheenvuoron aikana, Antti Rinne aloitti.

– Minusta on käsittämätöntä, että te pääministerin sijainen Soini, syytätte tässä suomalaisia, jotka ovat käytännössä tämän maan pelastaneet sotien aikana. Te annatte ikään kuin kuvan, että tällä puolella salia oltaisiin jotenkin vähemmän isänmaallisia. Tämä on pitkältä, pitkältä ajalta kaikuja.

– Toivon todellakin, että te ette alennu tuollaiseen keskusteluun, Rinne pyysi.

Timo Soini vastasi, että "aikoihin on eletty, jos ei suora suomeksi pidetty puhe mene perille".

– Olen sanonut että kaikki olemme yhdistyneet, oikealta vasemmalle ja keskelle, sotiemme veteraanien ja kotirintamalottien (taakse), tämä on aivan loistavaa. Ja olen sanonut useaan kertaan, että sotiemme veteraaneihin satsatut rahat nousevat, se on tosiasia, ja sitten mitä budjettikäsittelyssä päätetään, se on sen harkinnan asia, Timo Soini sanoi.

– Mutta edustaja Rinne. Minä en koskaan syytä ketään epäisänmaalliseksi, joka on Suomen puolesta taistellut. En ole koskaan syyttänyt. Olen sanonut että tämä kansa on hienolla tavalla yhdistynyt. On se kumma jos se ei sosialidemokraateille kelpaa.

Antti Rinne jatkoi sanoen, että "toivon todellakin että teidän sanoillanne on todellinen kaikupohja".

– Kuulosti äsken siltä että te syyllistitte puolet Suomen kansasta siitä, että isänmaallisuus puuttuu, Rinne huomautti.