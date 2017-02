Paavo Arhinmäki: Oleellista ei ole kassan suuruus

Eduskunta keskusteli keskiviikkona pääministerin ilmoituksesta hallituksen politiikasta 2017. Perussuomalaisten Kaj Turunen totesi vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen ottaneen esille valtion kassan. Niinpä Turunenkin kertoi ottaneensa selvää, miten se on kehittynyt.

– Silloin kun edustaja Arhinmäki aloitti ministerinä 2011, valtion kassassa oli varoja 10,3 miljardia. Kun hän lopetti 2014, kassassa oli enää 3,1 miljardia, Kaj Turunen sanoi.

– 7,2 miljardia oli hävinnyt, vai pitäisikö tässä yhteydessä sanoa että valtion kassa oli vajettunut.

Paavo Arhinmäki vastasi.

– Arvoisa rouva puhemies. Oleellista ei ole kassan suuruus...

Kansanedustajien kohina ja nauru peitti tässä kohtaa alleen Arhinmäen puheen. Puhemies Maria Lohela koputti nuijalla järjestystä.

– ...vaan talouden suunta. Mutta, jos saan sanoa. Oleellista on se, että kerrotaan faktat. Ja Irakin tiedotusmi... anteeksi, pääministeri (Juha) Sipilä unohti kertoa, mistä johtuu tämä hehkutettu vain 2,5 miljardin lisävelanotto. Unohti kertoa sellaisen pienen asian, että 1,3 miljardia siirrettiin kassasta pois, Paavo Arhinmäki sanoi.

Paavo Arhinmäki oli aiemmin todennut, että pääministerin puheesta olisi ollut ylpeä Irakin legendaarinen tiedotusministeri (Muhammad Saeed al-Sahhaf). Hänet tunnettiin ennen Bagdadin valtausta 2003 värikkäistä ja valheellisista julistuksistaan.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sai puheenvuoron pian Turusen ja Arhinmäen jälkeen. Orpo korosti sitoutumista noin 72 prosentin työllisyysasteeseen ja julkisen talouden tasapainottamiseen.

– Jos me saavutamme nuo maagiset kolme prosenttiyksikköä lisää työllisyysasteeseen, eli 72 prosenttia työllisyysaste joka on edelleen alhaisempi kuin Ruotsin, niin meidän tilanteemme on erinomainen. Se olisi paras lahja satavuotiaalle Suomelle. Se tarkoittaa noin 90 000 ihmistä enemmän töissä kuin tänään. Se tarkoittaa noin 90 000 ihmistä vähemmän työttömyyden ankeudessa kuin tänään, Petteri Orpo sanoi.

Tämä on valtiovarainministerin mukaan aivan oleellinen asia.

– Olemme oikealla suunnalla. Mutta meidän täytyy tehdä enemmän, ettei jouduta jatkuvasti sopeuttamaan, sopeuttamaan, sopeuttamaan.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan valtion pieneen velanottoon on erityissyynsä, mutta tosiasia hänen mukaansa on, että valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ei viime vuonna kasvanut.