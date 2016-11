Taitava huijaus verkossa – tietojenkalasteluun liittyy luottokorttitietojen varastamista

Kyberturvallisuuskeskuksen tiedossa on jo suomalaisia uhreja.

Viestintävirasto varoittaa suomalaisille suunnatuista tietojenkalasteluviesteistä, joissa pyydetään vahvistamaan vaihtunut Apple ID. Taitavasti väärennetyllä kalastelusivulla erehdytetään käyttäjä luovuttamaan myös luottokorttitietonsa.

Hyvällä suomen kielellä kirjoitetuissa viesteissä väitetään, että käyttäjän Apple ID -tunnus on vaihtunut ja pyydetään vahvistamaan tunnus klikkaamalla viestin linkkiä.

Tietojenkalastelusivusto on aidon näköinen ja käyttää SSL/TLS-salausta. Selaimen osoiteriviltä sivuston voi tunnistaa väärennökseksi.

Huijaussivulla vahvistusprosessin yhteydessä kysytään myös luottokortin numeroa ja CVV-vahvistuskoodia.

Huijausviestejä sekä viesteissä olevia linkkejä ei ole syytä avata. Jos Apple ID -tunnukset on syötetty huijaussivustolle, ne täytyy vaihtaa. Jos luottokorttitiedot on syötetty huijaussivustolle, on syytä ottaa välittömästi yhteys kortin myöntäjään.