Antti Rinne: Haluamme pysäyttää rikkauden kasautumisen entistä harvemmille

Antti Rinne nosti SDP:n puoluevaltuustolle Jyväskylässä lauantaina pitämässään puheessa esiin puolueensa kansainvälisyyden ja sen rooliin SDP:n uudistumisessa.

– Sosialidemokraattinen puolue on Suomen kansainvälisin puolue. Meillä on kaikista Suomen puolueista vankin verkosto globaalisti ja Euroopassa. Lähes kaikkialla meillä on veljes- ja sisarpuolueita, joiden kannattajat jakavat yhteiset arvomme. Vapaus, tasa-arvo, oikeudenmukainen yhteiskuntapolitiikka ja ihmisten keskinäinen solidaarisuus yhdistävät meitä. Jakamaton ihmisarvo ohjaa toimintaamme, Rinne sanoi.

Hän listasi SDP:n tärkeimmiksi kansainvälisiksi yhteistyöjärjestöiksi Pohjoismaisen työväenliikkeen yhteistyökomitea SAMAK:n, Euroopan Sosialidemokraattisen Puolue ESP:n ja Sosialistinen Internationaali SI:n sekä Progressive Alliance PA:n.

– Näissä kaikissa tavoitteenamme on luoda suomalaiselle sosialidemokratialle erottuva profiili sekä suora vaikuttaminen politiikan sisältöihin. Tässä työssä tarvitsemme yksilöiden vahvaa panosta ja sitoutumista hitaaltakin tuntuvaan vaikuttamistyöhön, joka toisaalta palkitsee verkostojen kehittymisellä, ja jolla on yksilötasolla aina käyttöä myös tulevina vuosikymmeninä.

Antti Rinteen mukaan kansainvälinen kanssakäyminen vahvistaa puolueen omaa uudistumista.

– Haluamme pysäyttää rikkauksien kasaantumisen entistä harvemmille. Samalla edistämme rauhanomaisten yhteiskuntien rakentumista sekä oikeusvaltioiden vahvistumista.