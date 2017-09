Oikeusministeri Antti Häkkänen: On huolestuttavaa, jos poliisin vastustamista tuetaan

– Tapaukset, joissa poliisia estetään tai haitataan - häiritään tekemästä lainmukaista toimeenpanoa, ovat aina huolestuttavia. Erityisen huolestuttavia toki, jos syntyy yhteiskuntakeskustelua, jossa vastustamista vielä tuetaan, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) totesi Ylen Radio 1:n Ykkösaamussa.

Viranomaisten vastustamisesta on keskusteltu sen jälkeen, kun suuri joukko turvapaikanhakijoita pyrki estämään pakkopalautusta toimeenpanevien poliisin toimintaa Jyväskylässä syyskuun alussa. Poliisi joutui lopulta turvautumaan voimakeinoihin.

Vihreitä ja vasemmistoliittoa on kritisoitu pakkopalautusten vastustamisen hyväksymisestä. Vihreiden nykyinen puheenjohtaja ja silloinen varapuheenjohtaja Touko Aalto totesi huhtikuussa, että kansalaistottelemattomuus voi "olla paikallaan" palautusten kohdalla.

Oikeusministeri Antti Häkkänen korostaa, että ihmisten auttaminen kuuluu suomalaisen perinteeseen ja näkyy perustuslaissa ja järjestökulttuurissakin. Silti on noudatettava asianmukaisesti säädettyjä lakeja, joita poliisilla on velvollisuus toteuttaa.

– Viime kädessä tässä maassa eduskunta säätää lait, joita toimeenpanee hallinto. Eduskunnassa perustuslakivaliokunta tutkii jokaisen lain perustuslainmukaisuuden ja sen, täyttääkö se ihmisoikeussopimusten ja muiden kansainvälisten sopimusten velvoitteet. Nämä lait, jotka nyt ovat voimassa, ovat täyttäneet perustuslakivaliokunnan ihmisoikeustarkastelun.

– Meillä on järjestelmä, jossa viralliset toimielimet tarkastavat ovatko lait ihmisoikeussopimusten mukaiset. Niitä ei tarkasteta huutoäänestyksellä, ei Twitter-keskusteluissa eikä missään muussakaan katu- tai toritilaisuuksissa.

Hallitus esitti budjettiriihessä sen selvittämistä, millä tavalla virkavallan estämiseen voitaisiin puuttua nykyistä tehokkaammin. Muun muassa vihreiden ja vasemmistoliiton mukaan hallitus aikoo tehdä auttamisesta rikoksen. Antti Häkkäsen mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Hän täsmentää, että kyse ei ole inhimillisestä auttamisesta vaan esimerkiksi siitä, ettei anneta tietoja viranomaisille tai muuten haitataan normaalia viranomaistyötä.

– Suomessa yhteiskunnan on pyörittävä lain ja järjestyksen puitteissa niin, että meillä viranomainen ja turvallisuusviranomaiset tietävät, mitä henkilöitä tässä maassa liikkuu, millä asialla he ovat, mistä he toimeentulonsa saavat ja missä he kenties asustelevat tai majoittuvat.

Oikeusministerin mukaan laittomasti maassa olevien piilottamisen kriminalisointia harkitaan ja asiassa pyritään etenemään nopeasti.