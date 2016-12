Animalia kiittää Sokosta turkistuotteista luopumisesta

Suomalainen tavarataloketju Sokos on ilmoittanut luopuvansa kaikista turkistuotteista ja turkissomisteista valikoimissaan. Sokos haluaa tiedotteensa mukaan tarjota asiakkailleen eettisesti ja ympäristön kannalta kestäviä tuotteita ja palveluita.

Animalia kiittää Sokosta vastuullisesta päätöksestä. Linjaus on jälleen yksi osoitus siitä, että turkisten tuotanto ja kysyntä hiipuvat niin kotimaassa kuin maailmanlaajuisestikin.

Vastaavia linjauksia on järjestön mukaan kuultu maailmalta jo paljon, kun useat isot kansainväliset vaateyritykset, kuten Armani, Hugo Boss ja H&M, ovat luopuneet turkistuotteista. Lisäksi turkisten tuotanto käy järjestön mielestä yhä tuottamattomammaksi, eivätkä alan vastuullisuusväitteet ole enää uskottavia.

– Useat maat ovat jo kieltäneet turkistarhauksen eettisistä syistä. Tällä hetkellä tarhauskieltoa käsitellään Tšekin parlamentissa hyvällä menestyksellä. Belgian Vallonia kielsi turkistarhauksen lokakuussa. Lisäksi Luxemburg on kieltämässä tarhauksen, Virossa kielto on menossa hallituksen käsittelyyn, kertoo Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä.

Keskustan kansanedustajat Antti Kurvinen ja Mikko Kärnä ovat arvostelleet Sokoksen päätöstä. Heidän mielestään päätöstä voisi pitää jollain tavalla loogisena, mikäli samalla olisi luovuttu muovipusseihin verrattavien ja ympäristöä kuormittavien tekoturkisten myynnistä.

– Sen sijaan päätettiinkin ajaa kotimaista ja maailman eettisintä turkistuotantoa alas, he toteavat tiedotteessaan,

Kivelä kuitenkin huomauttaa, että suomalainen tuotanto ei takaa eläimille parempaa kuin ulkomainen turkistuotanto. Kaikilla tarhattavilla lajeilla esiintyy vakavia hyvinvointiongelmia maasta riippumatta.

– Törkeintä näissä väitteissä on se, että turkisala Suomessa on aktiivisesti vastustanut kaikkia eläinten hyvinvointiin esitettyjä parannusehdotuksia. Suomalaiset tuottajat ovat myös ansioituneet oman tuotantomallin viemisellä Kiinaan. Suomi on esimerkiksi vienyt siitoseläimiä ja kouluttanut kiinalaisia tarhaajia, joten suomalaisella turkistarhauksella on pikemminkin turkistuotantoa maailmalla levittävä, kuin ehkäisevä vaikutus, Kivelä kertoo.