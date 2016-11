Li Andersson puolustaa Melania Trumpin alastonkuvia

Vasemmistoliiton Li Andersson kirjoittaa Facebookissa, että häntä on kaiken muun lisäksi ihmetyttänyt tapa jolla "moni on jakanut rouva Melania Trumpin alastonkuvia netissä samalla todeten että hän ei ole sopiva (USA:n) first ladyksi".

– Se edustaa mielestäni outoa ahdasmielisyyttä ja naiskuvaa, että ajatellaan, että itsestään alastonkuvaa joskus ottanut nainen automaattisesti olisi sopimaton presidentin puolisoksi, Li Andersson toteaa.

Andersson kysyy "mitä väliä sillä on, ja mitä se liittyy tämän henkilön pätevyyteen ja mahdollisuuksiin toimia siinä tehtävässä?".

– Toivoisi ihmisten suhtautuvan johdonmukaisesti siihen, että politiikassa roolissa tai toisessa toimivia naisiakin arvioidaan heidän lausuntojen ja poliittisten tekojen perusteella, ulkonäön tai ahtaiden moraalisääntöjen sijaan, hän toivoo.