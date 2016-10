Amnesty arvostelee viestipalveluita yksityisyydensuojan laiminlyömisestä

Amnesty vertaili yhdentoista suosituimpia viestisovelluksia tarjoavan yrityksen käyttämiä salausasetuksia, joiden tarkoitus on suojella käyttäjien yksityisyyttä sekä sananvapautta. Muun muassa Microsoftin omistamien Snapchatin ja Skypen käyttäjien yksityisyydensuojassa on vakavia puutteita.

– Jos olet kuvitellut viestisovellusten turvaavan yksityisyyttäsi, joudut pettymään pahasti. Karu totuus on, että viestintämme on jatkuvasti vaarassa joutua sekä kyberrikollisten että valtioiden viranomaisten vakoilun kohteeksi. Etenkin nuoret ovat vaarassa jakaessaan usein herkästi yksityisiä tietoja ja kuvia esimerkiksi Snapchatin kaltaisten palveluiden kautta, Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Mikko Aarnio sanoo.

Amnesty vaatii, että viestipalveluiden pitäisi tarjota käyttäjille oletusasetuksena täyttä salausta käyttäjältä käyttäjälle. Silloin lähtökohtaisesti yksinomaan lähettäjä ja vastaanottaja voivat nähdä viestien sisällön. Tämän pitäisi olla vähimmäisvaatimuksena yrityksille viestipalveluiden käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi.

Amnestyn vertailun häntäpäähän jääneiden yritysten tarjoama salauksen taso viestipalveluissa ei ole riittävä.

– Yritysten odotetaan vastaavan niihin varsin yleisesti tunnettuihin uhkiin, joita heidän palveluidensa käyttäjiin kohdistuu. Monet suurimmista yrityksistä kuitenkin epäonnistuvat pahasti riittävän salauksen tarjoamisessa, ja miljoonat yleisimpiä viestisovelluksia käyttävät tavalliset käyttäjät eivät saa alkeellistakaan yksityisyyden suojaa, Aarnio sanoo.

Yksityisyysvertailun hännillä Snapchat, Skype ja Blackberry

Vertailussa heikoimmin vertailussa pärjäsi nolla pistettä saanut kiinalaisyritys Tencent, joka teki vähiten käyttäjiensä yksityisyyden suojaamiseksi ja oli vähiten läpinäkyvä toiminnassaan.

Sitä seurasivat 20 pistettä saanut Blackberry sekä 26 pistettä saanut Snapchat, joista jälkimmäisellä on yli sata miljoonaa käyttäjää päivittäin. Snapchat on virallisesti sitoutunut voimakkaasti käyttäjiensä yksityisyyden suojeluun, mutta epäonnistuu Amnestyn mukaan siinä käytännössä. Se ei tarjoa käyttäjilleen täyttä salausta, eikä anna riittävän läpinäkyvästi tietoa uhista, joita käyttäjien oikeuksiin kohdistuu.

Myös pikaviestintä- ja videopuhelupalvelu Skypen yksityisyyden suojelussa oli vakavia puutteita, vaikka myös ohjelmistoyritys Microsoft on julkisesti sitoutunut vahvasti ihmisoikeuksien edistämiseen. Heikkoa salausta tarjoava Skype sijoittui vertailussa neljänneksi heikoimmin 40 pisteellä.

Facebook ja Applen kärjessä

Mikään yritys ei pysty tarjoamaan täysin pitävää salausta käyttäjilleen. Facebookin Messenger ja yhtiön nykyisin omistama WhatsApp sijoittuivat kuitenkin vertailussa parhaiten 73 pisteellä. Näillä palveluilla on yhteensä kaksi miljardia käyttäjää.

Facebook tekeekin vertailussa mukana olleista suurista yrityksistä eniten vastatakseen uhkiin käyttäjien ihmisoikeuksille. Se on myös avoimin näistä toimista.

Myös ongelmia on. Vaikka Facebook Messengerissa on nykyään mahdollisuus salata koko keskustelu, heikommat salausasetukset ovat yhä oletuksena. Tällöin viestien sisältö ei ole suojassa Facebookilta itseltään. WhatsAppissa täysi salaus on oletusasetuksena. WhatsApp myös informoi käyttäjilleen kiitettävän selkeästi sovelluksen salausasetuksista.

Apple sai vertailussa 67 pistettä sadasta. Se tarjoaa täyttä salausta käyttäjältä käyttäjälle sekä iMessage- että Facetime -palveluissa. Amnestyn mielestä Applen pitäisi kuitenkin tehdä käyttäjille selväksi, että sen perinteiset tekstiviestit eivät ole yhtä turvallisia kuin iMessage-viestit. Applen pitäisi myös olla avoimempi salausmenetelmistään, jotta sitä voitaisiin arvioida kattavasti ja riippumattomasti.

Harva yritys tarjoaa täyttä salausta

WhatsAppin, Skypen ja Viberin kaltaisilla palveluilla on satoja miljoonia käyttäjiä päivittäin. Käyttäjinä on myös ihmisoikeuspuolustajia, oppositiopoliitikkoja ja toimittajia, jotka ovat työnsä vuoksi vaarassa eri puolilla maailmaa.

Heidän ja tavallisten käyttäjien suojelemiseksi tarvitaan Amnestyn mielestä vahvinta mahdollista salausta sekä läpinäkyvyyttä sen suhteen, mitkä tahot pääsevät tietoihin käsiksi. Vain kolme yritystä – Apple, Line ja Viber – saivat täydet pisteet täyden salaamisen tarjoamisesta oletusasetuksena viestipalveluissaan.

– Suurin osa teknologiayrityksistä ei yksinkertaisesti täytä tämän päivän perusvaatimuksia käyttäjiensä yksityisyyden suojaamisen suhteen. Aktivistit ja käyttäjät eri puolilla maailmaa luottavat tehokkaaseen salaukseen, jotta heidän tietonsa eivät päätyisi vakoileville viranomaisille. On anteeksiantamatonta, että yritykset altistavat heidät vaaralle, Aarnio sanoo.