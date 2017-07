Amnestyn johtaja HS:lle: Ongelmat turvapaikanhakijoiden oikeusavussa eivät yllätä

Turvapaikanhakijoiden avustaminen on osalle lakimiehistä tuottoisaa hommaa.

Helsingin Sanomien eilen raportoimat tiedot ongelmista maahanmuuttajien oikeusavussa eivät yllättäneet Amnestyn toiminnanjohtajaa Frank Johanssonia.

– Me olimme sitä mieltä, että uudistus tulee johtamaan hyvin kaoottiseen ja ikävään tilanteeseen. Ei yhtään ilahduta, että HS:n artikkeli on osoittanut meidän pelkomme todeksi, Johansson sanoo Helsingin Sanomille.

Eilisten paljastusten mukaan turvapaikanhakijoiden asioita hoitaneista lakimiehistä osa ei ole esimerkiksi vastannut lainkaan asiakkaan yhteydenottoihin ja jopa tulleet turvapaikkapuhutteluun humalassa. Jotkin lakitoimistot ovat myös haalineet itselle niin paljon asiakkaita, että heidän tilanteisiinsa ei ole kunnolla ehditty perehtyä.

Turvapaikanhakijoita avustaneille lakimiehille on maksettu urakkaperusteella, ei käytettyjen työtuntien mukaan, mikä on mahdollistanut rahastamisen turvapaikkavalituksilla. Esimerkiksi hallinto-oikeudessa käsiteltävässä asiassa palkkio on 800 euroa.

– Huijareita, jotka eivät ole hoitaneet asiakkaan asioita kunnolla, on ollut aiemminkin. Uudistus on tehnyt tämän heille vain paljon helpommaksi. Selvästikin valvonta on pettänyt, Johansson sanoo HS:lle.