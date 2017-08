Amerikkalaisuutinen Suomesta: Maailman turvallisimmasta maasta tulee suhteessa muslimiväestöön eniten ISIS-terroristeja

Amerikkalainen Vice käy tästä löytyvässä artikkelissaan läpi Turun iskutapahtumia ja islamistista radikalisaatiota Suomessa. Artikkeli on otsikoitu Kuinka maailman turvallisin maa tuotti niin paljon ISIS-taistelijoita.

"Vallalla on shokki ja epäusko siitä, että islamistinen terrori on saavuttanut maan, joka nimettiin aiemmin tänä vuonna maailman turvallisimmaksi. Suomi on kuitenkin sivuuttanut islamistiongelmansa menestyksellä jo useita vuosia ja ISIS on vaatinut jo vuodesta 2013 iskuja maahan, jota monet sen eturivin vierastaistelijat kutsuivat kerran kodikseen", Vice kirjoittaa.

Artikkelissa viitataan tästä löytyvään runsasta mediahuomiota saaneeseen analyysiin Syyriaan matkanneista vierastaistelijoista. Sen perusteella "tämän hiljaisen Euroopan kolkan" muslimiväestöstä maailman korkein osuus liittyy ISIS-järjestöön.

"Varsinainen määrä on Suomen tiedusteluviranomaisen suojelupoliisin mukaan matala ja edustaa maan homogeenisuutta: noin 80 aikuista ja useita kymmeniä lapsia. Merkittävää on kuitenkin se menestys, jota nämä henkilöt ovat saavuttaneet järjestössä sekä se, että luku on suurempi kuin yksi tuhannesta. Eli 0,166 prosenttia koko väestöstä saatiin liittymään. Jos sama määrä matkaisi Britanniasta, olisi kyse liki 5 000 ihmisestä, kun todellinen liittyneiden brittien määrä on arviolta 850".

Artikkelissa mainitaan Suomenkin mediassa viime päivinä kiertäneitä tietoja, kuten se, että Supo seuraa noin 350 terrorismintorjunnan kohdehenkilöä ja että Turun puukotusten pääepäillystä oli saatu vihje etukäteen.

Vice on haastatellut suomalaista terrorismitutkijaa Juha Saarista Lontoon arvostetusta King's Collegesta. Hän kuvaa somalitaustaisten ja äskettäin muslimeiksi kääntyneiden olevan yliedustettuina ulkomaille lähtevien taistelijoiden joukossa. Tutkijan mukaan jihadismilla ei ole Suomessa pitkiä perinteitä. Se on nostanut päätään Syyrian sodan ja ISIS:n nousun myötä.

– Suomen jihadistikenttä on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana. Yhä useammat ajavat aktiivisesti monien eri jihadistiryhmien ideologiaa ja asiaa. Ikävä kyllä, jotkut näistä henkilöistä ovat tulleet Suomeen pakolaisina tai turvapaikanhakijoina viimeisen parin kolmen vuoden aikana. Se on vaikuttanut terrorismin uhka-arviomme, jota on nostettu kolme kertaa kolmen vuoden aikana, Saarinen toteaa.

Vice on haastatellut juttuunsa myös suomalaista ISIS:iin kytkeytynyttä jihadistia.