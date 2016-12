Alkoholinkulutus laskenut Pohjoismaissa eniten Tanskassa ja Suomessa

Vuonna 2014 alkoholia kulutettiin Tanskassa 9,5 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti, Suomessa vastaava luku oli 8,8 litraa ja Grönlannissa 8,6 litraa.

Vuodesta 2010 lähtien myyntiin perustuva alkoholinkulutus on laskenut Pohjoismaissa 9 prosentilla. Eniten kulutus on laskenut Grönlannissa (-17 %), Tanskassa (-16 %) ja Suomessa (-9 %).

Korkean alkoholikulutuksen maissa on myös eniten alkoholiin liittyviä sairaalahoitojaksoja, esimerkiksi maksasairauksien vuoksi. Alkoholi aiheuttaa eniten kuolemia Grönlannissa, Färsaarilla ja Suomessa.

Miesten syöpäkuolleisuus on matalinta Suomessa ja Ruotsissa ja naisten Suomessa ja Färsaarilla. Sydän- ja verisuonitaudeissa Suomen kuolleisuusluvut ovat toiseksi korkeimmat Grönlannin jälkeen sekä miehillä että naisilla. Itsemurhat ovat vähentyneet eniten Suomessa vuoden 1990 jälkeen.

Miesten tapaturmakuolleisuus on korkeinta Suomessa. Naisten kohdalla korkeimmat luvut ovat Ahvenanmaalla, koko Suomessa ja Norjassa. Tieliikennekuolemia on eniten Ahvenanmaalla ja Färsaarilla.

Päivittäinen tupakointi vähentynyt kaikkialla Pohjolassa

Ruotsissa 12 prosenttia, Norjassa 13 prosenttia ja Islannissa 14 prosenttia sekä naisista että miehistä tupakoi päivittäin. Suomessa miehet (17 %) tupakoivat naisia (14 %) enemmän.

Nuuskaa käyttää säännöllisesti 20 prosenttia ruotsalaismiehistä, 15 prosenttia norjalaismiehistä, seitsemän prosenttia islantilaismiehistä, kuusi prosenttia suomalaismiehistä ja alle prosentti tanskalaismiehistä. Naisten osuudet ovat 3-4 prosenttia Islannissa, Ruotsissa ja Norjassa, mutta selvästi alle prosentin Suomessa ja Tanskassa.

Uusia keuhkosyöpiä ilmoitetaan eniten Tanskassa ja Grönlannissa. Suomalaisilla naisilla on pohjoismaalaisista vähiten keuhkosyöpiä.

Lihavien (painoindeksi BMI 30 tai enemmän) osuus on suurin Grönlannissa: 26 prosenttia miehistä ja 29 prosenttia naisista. Suomessa ja Islannissa (15–17 %) on lihavia enemmän kuin Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa (12–14 %).

Tiedot löytyvät Pohjoismaisen terveystilastokomitea Nomeskon vuosittaisesta Health Statistics for the Nordic Countries -raportista, johon on kerätty viiden Pohjoismaan sekä kolmen itsehallintoalueen (Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti) uusimmat terveyteen ja terveyspalveluihin liittyvät tilastot.