Alkoholilaista kiista kulisseissa – "viime metreillä tuli keskustalta vaade"

Alkoholilain uudistuksen eteneminen on tyssännyt keskustaan. Puolue nosti kynnyskysymykseksi sekä niin kutsuttujen ”limuviinojen” tuomisen ruokakauppoihin että vähittäismyynnin juomien korkeimman sallitun alkoholipitoisuuden korottamisen nykyisestä 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin.

Verkkouutisten tietojen mukaan keskusta pyrkii saamaan vaatimuksilleen pontta uhkaamalla vaatia, että lakiuudistuksen hyväksymisestä päätetään ryhmien kesken tehdä omantunnon kysymys.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo korostaa, että kokoomus pitää asiaa hallituksen esityksenä muiden joukossa, joka on käsiteltävä tavallisten pelisääntöjen mukaan.

– Puolentoista vuoden työ oli tehty 99,9 prosenttisesti valmiiksi. Viime metreillä tuli sitten keskustapuolueelta vaade, että he haluavat katsoa nämä tietyt kohdat läpi. Kuulemma niin moni asia on muuttunut, Wallinheimo sanoo Verkkouutisille.

Wallinheimo edusti kokoomusta lain valmistelutyössä. Hän ei ota suoraan kantaa vääntöön lain sisällöstä. Neuvottelut ovat tällä hetkellä eduskuntaryhmien puheenjohtajien käsissä. Wallinheimo sanoo kuitenkin, että kokoomus ja perussuomalaiset haluaisivat edetä jo aiemmin ryhmien sopimalla sisällöllä.

– Tämä on käyty niin monta kertaa hyväksyttämässä eduskuntaryhmillä, että olisi perin outoa, että tästä vielä erikseen ruvettaisiin neuvottelemaan.

Sinuhe Wallinheimon näkee kuntavaalituloksen vaikuttaneen keskustan kannanmuutokseen. Hänen mukaansa kolme asiaa on muuttunut viime vuodesta.

– Liikeaikalaki kumoutui ja alkoholin saatavuus lisääntyi, mutta alkoholin kulutus ei. Toinen on se, että Viron viinaralli on lähtenyt nousuun. Kolmas on sitten se, että keskusta sai pahimman kuntavaalitappion sitten 1950-luvun. Tässä voi miettiä, mikä on se fakta, joka vaikutti, kun kaikki muu puoltaa näitä uudistuksia.

Verkkouutiset kysyi asiasta keskustan kansanedustaja Annika Saarikolta. Saarikko saa alkoholilain uudistuksen vastuulleen, kun hän nousee perhe- ja peruspalveluministeriksi Juha Rehulan tilalle kesäkuussa.

– Minulla ei ole kommentoitavaa lakineuvotteluissa tässä kohdin. Alkoholilaki on nyt hallituspuolueiden keskusteluissa ja neuvotteluissa eri tasoilla, Saarikko vastasi sähköpostitse.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän tuore puheenjohtaja Toimi Kankaanniemi ei vielä lähtenyt kommentoimaan alkoholilakiasiaa.

– Emme ole ryhmässä tilannetta käsitelleet. Pyrin tapaamaan esittelevän ministerin lähiaikoina, Kankaanniemi totesi sähköpostitse.

Ei jää syksyyn

Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan keskustan eduskuntaryhmässä on laajaa vastustusta alkoholilain nykymuotoiselle uudistukselle.

Lakiuudistuksen ratkaisemisen on uumoiltu jopa venyvän ensi syksyyn.

Keskustan kansanedustaja ja entinen THL:n pääjohtaja Pekka Puska luonnehti tiistaina Demokraatille asian olevan niin sekavassa tilassa, ettei se etene nopeasti.

– Ainakin viikkoja mutta meneekö se syksyyn, sitä on vaikea sanoa, hän totesi.

Kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo toteaa ykskantaan, ettei usko alkoholilain uudistuksen venyvän syksylle.

Hänen mukaansa mahdollisesti sovittavien muutosten tekninen toteuttaminen ei vaadi kuin muutaman tunnin virkamiestyötä.

– Tämä on enemmän tiettyä pelaamista tai sumutusta yhdeltä hallituspuolueelta. Puskan mainitsema sekava tila vallitsee vain hänen omassa ryhmässään, ei missään muualla.

Mikä limuviina?

Keskusta viittaa limuviinoista puhuessaan lakiluonnokseen kirjattuun niin kutsutun valmistustaparajoituksen poistamiseen.

Maailmassa ainutlaatuinen suomalaissäädös on merkinnyt sitä, että vähittäismyyntiin on sallittu vain käymisteitse valmistettuja juomia.

Kaupan hyllyillä on siis nykyisinkin laaja valikoima 4,7 prosenttisia limuviinoja, ne on vain valmistettu käyttämällä valmistetusta etanolista tislatun etanolin sijaan. Eri valmistustapojen erottelu on hankalaa jopa laboratorio-oloissa.

Pitkän linjan keskustalaispoliitikko Mauri Pekkarinen on ottanut voimakkaasti kantaa uudistusta vastaan.

Eduskunnan varapuhemies Pekkarinen varoitti vappuna "nuorisoon vetoavien limuviinojen rynnistyksestä" kauppoihin.

Sen jälkeen monet ovat jakaneet sosiaalisessa mediassa kuvia kauppojen jo nykyisellään limuviinoja notkuvista hyllyistä.

Sinuhe Wallinheimo huomauttaa valmistustaparajoituksen ainoastaan asettavan alan toimijoita eriarvoiseen asemaan, kun kotimaiset, ohrasta juomia tislaavat yritykset eivät pääse markkinoille.