Miksi kaupasta ei saa alkoholijäätelöä?

Vähittäiskaupassa myytävään alkoholiin sovellettu vaatimus siitä, että juomat on valmistettava käymisteitse, poistuu alkoholilain uudistuksen myötä.

– Käymisvaatimus on menettänyt merkityksensä, minkä voi hyvin todeta kaupan runsaisiin ja monivärisiin juomavalikoimiin perehtymällä. Valmistaville yrityksille käymisvaatimus kuitenkin aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia, ja viranomaisten on lähes mahdoton valvoa sitä. Valmistustaparajoitus on myös syrjivä, estää kilpailua ja vinouttaa juomien valikoimaa kuluttajalle, Alkoholijuomateollisuusyhdistyksen asiamies Pekka Heikkilä toteaa yhdistyksen tiedotteessa.

Alkoholijuomateollisuusyhdistyksen mukaan käymisvaatimuksen poistumisesta käydään keskustelua, jossa ei aina kunnioiteta tosiasioita. Yhdistys listaa faktoja, joita ei sen mukaan ole keskustelussa huomioitu.

Eräänä seikkana mainitaan se, ettei käymisvaatimuksen poisto alkoholilainsäädännöstä mahdollista esimerkiksi ”alkoholipitoisten jäätelöiden, mehujäiden tai jauheiden” tuomista kauppoihin.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa myydään vahvuudeltaan viisiprosenttista "viinijäätelöä". Alkoholilain uudistuksessa vähittäismyynnin prosenttiraja nousee 5,5:een.

Verkkouutiset kysyi Pekka Heikkilältä, mikä alkoholijäätelön sitten varsinaisesti kieltää. Hänen käsityksensä mukaan kyse on siitä, että alkoholituotteet määritellään ”juomaksi”.

Heikkilän mukaan tästä löytyvä asetus alkoholivalmisteista ja denaturoimisesta estää muiden nautittaviksi tarkoitettujen alkoholivalmisteiden kuin varsinaisten alkoholijuomien ottamisen myyntiin. Hän sanoo tarkistaneensa asian viranomaiselta.

Hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriön haittojen ehkäisemisen ryhmästä ei näe varsinaista ongelmaa siinä, jos tuote on jäädytettynä samaa kuin nesteenä.

– Jos olut laitetaan pakkaseen, se jäätyy. Onko se juoma vai kiinteä? Minusta se on juoma, hän sanoo Verkkouutisille.

Tuomisen mukaan käymisvaatimuksen poistuminen voi myös avata ovia uudenlaisille tuotteille.

Hän huomauttaa, että uudessa alkoholilaissa otetaan kuitenkin tarkasti huomioon se, ettei alaikäisille suunnattuja tuotteita voi kehitellä.

Tuominen muistuttaa, että eduskunnalla on mahdollisuus päättää myös siitä, halutaanko Suomen markkinoille esimerkiksi alkoholipulvereita.

Yhdysvalloissa on jo myynnissä laajaa mediahuomiota saanutta Palcohol-alkoholijauhetta. Se on kuitenkin kielletty monissa osavaltioissa, koska sillä on katsottu olevan haitallisia terveysvaikutuksia etenkin alaikäisten parissa.