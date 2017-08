Alkoholi voi lisätä rytmihäiriöitä – vaikutus näkyy nopeasti

Ilmiötä on kutsuttu ns. lomasydänsyndroomaksi.

Samansuuntainen vaikutus yhdistettiin myös pitempiaikaiseen alkoholin käyttöön.

Tutkimuksessa alkoholin akuutteja rytmihäiriövaikutuksia tutkittiin mittaamalla 3 000 Octoberfesteillä vierailleen sydänsähkökäyrät vuoden 2015 festivaalien aikana. Samalla osallistujien veren alkoholimäärä mitattiin puhalluskokeella. Kovassa humalassa olevia ei otettu mukaan tutkimukseen.

Testit osoittivat rytmihäiriöiden olevan sitä todennäköisempiä mitä enemmän alkoholia henkilön veressä oli. Kaikkiaan joka kolmannella tutkitulla oli merkkejä rytmihäiriöstä ja erityisen yleinen oli sinustakykardia.

Tutkijat analysoivat lisäksi toiseen tutkimukseen osallistuneiden runsaan 4 000 henkilön terveystietoja, ja havaitsivat myös säännöllisen alkoholin käytön liittyvän suurentuneeseen rytmihäiriöriskiin.

Nyt julkaistu tutkimus on ensimmäinen suuri ja systemaattinen etenevä selvitys asiasta, mutta alkoholiin liitetyt akuutit rytmihäiriövaikutukset on havaittu aiemminkin. Ilmiötä on kutsuttu ns. lomasydänsyndroomaksi (holiday heart syndrome), jolla tarkoitetaan tyypillisesti lomien aikana kasvavan alkoholinkulutuksen aiheuttamia sydänrytmin häiriöitä, jotka kuitenkin menevät ohi alkoholin kulutuksen palauduttua normaaliksi.

Tutkimus julkaistiin European Heart Journal -lehdessä ja siitä kertoi Uutispalvelu Duodecim.