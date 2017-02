Outi Alanko-Kahiluoto: Ministerit ajavat kuntavaaleihin sammutetuin lyhdyin

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto kirjoittaa Verkkouutisten blogissa, että kansalaisilla tulisi olla syytä huoleen hallituksen toimista ja demokratian tilasta. Hänen mielestään hallitus suhtautuu ylimielisesti perustuslakiin.

"Perustuslaki on kansalaisten suoja. Sitä edes oikeusministeri ei tunnu ymmärtävän puhuessaan tarpeesta päivittää perustuslakia. Perustuslaissa turvataan perus- ja ihmisoikeudet, sananvapaus, kansalaisten yhdenvertaisuus. Siksi se on painavin kaikista laeista", Alanko-Kahiluoto kirjoittaa.

Lisäksi hallitus suhtautuu hänen mukaansa ylimielisesti kansanvaltaa kohtaan.

"Petteri Orpo on toistuvasti antanut ymmärtää, että hallitus on tuomassa lisäleikkauslistan – mutta vasta kuntavaalien jälkeen. Jotkut ovatkin arvelleet, että syynä hallituksen viimeviikkoiseen hätäkokoukseen oli juuri hallituksen huoli lähestyvistä kuntavaaleista ja kansalaisten raivosta, kun lisäleikkaukset välttämättä paljastuvat. Ja sellaisiahan on tulossa, jos kuuntelee Kokoomuspomo Orpoa", Alanko-Kahiluoto sanoo.

Hallitus jatkaa hänen mielestään lisäleikkauslistoillaan näköalatonta linjaansa.

"Kun rakenteellisia muutoksia ei kyetä tekemään, on kuntavaalien jälkeen luvassa lisäleikkauksia. Näin ministerit ajavat kuntavaaleihin sammutetuin lyhdyin ja täräyttävät ministeriaudinsa jo ennestään huojuvan demokratian taloon. Ja tämä taas vahvistaa epäuskoa edustukselliseen demokratiaan ja politiikkaan. Vain populistit voittavat ja hekin kansalaisten kustannuksella".