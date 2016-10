Keskustan Olavi Ala-Nissilä esittää investointipakettia yrityksille

Keskustan kansanedustaja Olavi Ala-Nissilä ehdottaa tiedotteessaan investointitoimia voimistamaan työllisyys- ja talouskehitystä. Hän esittää, että hallitus valmistelee viimeistään puoliväliriiheensä toimenpidekokonaisuuden pienten ja keskisuurten yritysten investointien vauhdittamiseksi etenkin vientialoilla.

– Edelliseen vaalikauteen verrattuna Suomen talous kasvaa ja työttömyys alenee. Olemme saaneet aikaan tekemisen meiningin, joka nyt luo investointien kannalta tärkeää luottamusta maamme talouteen, Olavi Ala-Nissilä toteaa.

– Myönteistä kehitystä on nyt voimistettava. Metsäteollisuuden investoinneista ja miljardien eurojen laivanrakennustilauksista huolimatta Suomessa on edelleen pulaa investoinneista. Niiden liikkeelle saaminen ennen muuta vientialojen työllistävissä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä on ehdoton edellytys Suomen talouden saamiseksi kunnolla nousuun.

Hän viittaa tiedotteessaan laskelmiin, joiden mukaan esimerkiksi viimeaikaisten laivatilausten piristämä meriteollisuus voi olla seuraavan kymmenen vuoden aikana suuruudeltaan 70 miljardia euroa.

Lupaavin mahdollisuus uusiin työpaikkoihin viennin vetämänä on Ala-Nissilän mukaan kotimaisten luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvassa biotaloudessa. Myös kasvavaa matkailuala voidaan vauhdittaa tuntuvasti.

– Investointipakettiin tarvitaan kautta linjan vero-, rahoitus- ja muita toimenpiteitä, joilla pieniä ja keskisuuria yrityksiä kannustetaan investoimaan ja sitä kautta työllistämään. Valtiovarainministeriön asettamalta työryhmältä pitää viimeistään puoliväliriiheen saada toimia erityisesti innovatiivisten investointien vauhdittamiseen.

– Hulppeiden osinkojen sijaan suomalaisilla on nyt perusteltu oikeus odottaa etenkin isoilta pörssiyhtiöiltä investointeja Suomeen ja Suomessa.