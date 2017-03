Naisjärjestöjen keskusliitto vaatii kieltämään alaikäisten avioliitot Suomessa

– Lapsiavioliitto ei koskaan ole lapsen edun mukaista. Miksi Suomessa edelleen sallitaan alaikäisten avioliitot? Usein syynä on alaikäisen nuoren raskaus. Meidän aikuisten tehtävä on kuitenkin tukea ja suojella nuoria kaikissa tilanteissa, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet (r.).

Hänen mielestään on tärkeää muuttaa Suomen lainsäädäntöä siten, että alaikäisten avioituminen ei ole edes erivapaudella mahdollista.

Oikeusministeriöön on viime vuosina tullut alaikäisten avioliitoista keskimäärin parikymmentä hakemusta vuodessa. Lapsiasiavaltuutetun vuonna 2015 antaman lausunnon mukaan Suomessa on vuosina 1995–2014 avioitunut yhteensä 1138 lasta, joista 1034 oli tyttöjä. Tytöistä 27 on ollut 14–15-vuotiaita solmiessaan avioliiton.

Oikeusministeriössä on parhaillaan meneillään prosessi, jossa arvioidaan avioliittoa koskevien säännösten uudistamista.

Suomi on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteisiin, joiden tavoitteena on muun muassa lopettaa lapsi- ja pakkoavioliitot sekä naisten sukuelinten silpominen. YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus CEDAW suosittelevat avioliiton ikärajan nostamista 18 vuoteen.

YK:n väestörahasto UNFPA:n mukaan joka päivä 47 000 tyttöä avioituu alle 18-vuotiaana, osa vain 10-vuotiaina. Lapsiavioliitto loukkaa tyttöjen ihmisoikeuksia ja estää usein koulutukseen pääsyn ja oppimisen, altistaa raskauksille ja äitiyteen sekä lisää riskiä lähisuhdeväkivaltaan.

– Tämä pätee myös Suomessa, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliitto.