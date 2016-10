"Tuhansien edestä varastettua tavaraa" – AL: Poliisi tyhjensi romanien leirin Tampereella

Poliisi otti maanantaina kiinni 13 ulkomaista romania Tampereen Sulkavuoresta ja on ryhtynyt selvittämään, onko alueelle kätketty varastettua tavaraa. Noin parikymmentä romania oli pitänyt leiriä pelastuslaitoksen käytöstä poistetulla harjoitusalueella.

Aamulehden mukaan leiriltä löydetyt tavarat ovat nyt Tampereen pääpoliisiasemalla tutkittavina. Poliisin tutkijat nostelevat takavarikoitua tavaraa ulos autoista ja kirjaavat ne yksitellen ylös. Rikoskomisario Jari Kinnusen mukaan romanit olivat asuneet autoissa.

‒ Nyt kun autoja on tutkittu, niistä on löytynyt tuhansien eurojen edestä anastettua omaisuutta. Nämä tavarat liittyvät sellaisiin rikoksiin, törkeisiin varkauksiin, jotka ovat kokonaisarvoltaan kymmenien tuhansien arvoisia, Kinnunen kertoo.

Tavaroiden joukossa on muun muassa paineilmatyökaluja, sähkötyökaluja ja muuta rakennuspaikoilla tarvittavaa materiaalia. Tavaroista on löytynyt myös paljon elektroniikkaa ja lisäksi kirpputoritavaraa, joissa on vielä myyjien hintalaput jäljellä.

‒ Tuntuu siltä, että kaikki mitä ilmaiseksi saadaan varastettua niin se kelpaa, Kinnunen sanoo.

Autojen lisäksi tavaraa oli säilötty maastokätköihin. Muun muassa työkaluja oli laitettu muovisäkkeihin, jotka Kinnusen mukaan oli piilotettu hakekasoihin.

Poliisi aikoo ottaa tavaroista sipaisunäytteitä ja lähettää näytteet rikoslaboratorion analysoitaviksi, jotta tavarat pystyttäisiin yhdistämään tiettyihin epäiltyihin.

Romanileiristä on tullut vihjeitä jo aiemmin. Kinnusen mukaan poliisin rajalliset resurssit antoivat mahdollisuuden tutkia leiri vasta nyt.

Toistaiseksi epäiltyjen toimintaa tutkitaan nimikkeellä törkeä kätkemisrikos. Epäiltynä on 13 ulkomaan kansalaista.

Poliisin näyttö ei riitä osoittamaan, että kiinni otetut olisivat varastaneet tavaran itse. Epäiltyjen kuulustelut ovat parhaillaan käynnissä.