PS:n puoluesihteeri AL:lle: Päätös pitää Terhi Kiemunki paikallisyhdistyksen johdossa on ymmärrettävä

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sanoo Aamulehdelle, että hän ei ole yllättynyt Tampereen paikallisyhdistyksen päätöksestä pitää puolueesta erotettu Terhi Kiemunki puheenjohtajanaan. Perussuomalaisten puoluehallitus teki erottamispäätöksen perjantaina. Sääntöjen mukaan yhdistyksen puheenjohtajan tulee paikallisyhdistyksen jäsen.

– Tilanne on ihan ymmärrettävä. Tärkeimmät asiat täytyy nyt hoitaa ensin, Slunga-Poutsalo sanoo.

Hänen mukaansa päätöksen taustalla ovat kuntavaalikiireet.

– Tampereella hallitus on ymmärtänyt, että ehdokaslistojen jättäminen on nyt suurin ja kiireellisin asia. Se täytyy hoitaa tähän iltapäivään mennessä. Olen oikeastaan positiivisesti yllättynyt, että he ovat nähneet ehdokaslistojen olevan tässä tärkein asia.

Puoluesihteeri ei halua ottaa kantaa siihen, miten paikallisyhdistys voi tällä tavalla toimia puolueen sääntöjä vastaan.

– Puheenjohtajavalinnat ovat yleiskokouksen asioita. Uskon, että viimeistään kevätkokouksen yhteydessä he ovat saaneet itsensä siihen moodiin, että menevät sääntömääräiseen tilanteeseen.

Kiemunki myös jatkaa sitoutumattomana kuntavaaliehdokkaana Tampereen perussuomalaisten listoilla. Slunga-Poutsalolla ei ole kantaa ehdokasasetteluun.

– Puolue ei ole puuttunut yhdenkään paikallisyhdistyksensä ehdokasasetteluun, vaikka välillä olisi vähän mieli tehnytkin. Äänestäjät ovat parhaita päättämään järjestyksen listalla.