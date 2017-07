Ohjelmajohtaja AL:lle: Työllisyyskokeilussa annetaan henkilökohtaista palvelua

Työnhakijat etsivät työpaikkoja TE-toimiston tietokoneilla. Helsingissä 2015. Tilanne on lavastettu.

Pirkanmaalla käynnistyy elokuun alussa työllisyyskokeilu, jossa noin 22 000 työtöntä työnhakijaa siirtyy te-toimistolta kuntien asiakkaiksi.

Kunnat ottavat kokeilussa hoitaakseen työttömän aktivointisuunnittelun, määräaikaishaastattelut, työnvälityksen, osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut sekä maahanmuuttajien kotouttamisen.

Ohjelmajohtaja Regina Saari Tampereen kaupungilta kertoo, että kokeilun tavoitteena on vähentää etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä sekä tuoda säästöjä kuntien työmarkkinatukimaksuosuuksiin. Kokeilussa panostetaan myös yritysyhteistyöhön piilotyöpaikkojen löytämiseksi.

– Meillä on tulossa ihan uudentyyppisiä alustoja, palvelukonsepteja, ryhmävalmennusta ja monenlaisia tukitoimintoja, joilla autetaan asiakkaita työllistymisessä. Tärkeintä on, että asiakas saa henkilökohtaista palvelua. Kaikilla asiakkailla on omavalmentaja, jota voi tavata tarpeen mukaan, Saari kertoo.

Työllisyyspalvelut hajautuvat Tampereella useampiin toimipisteisiin, kun niitä räätälöidään eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Kokeilussa ei voi tehdä työvoimapoliittisia lausuntoja tai työttömyysturvaan liittyviä selvityksiä. Pirkanmaan te-toimiston johtajan Riku Immosen mukaan tämä saattaa aiheuttaa kömpelyyttä, kun kunta ei voi tehdä esimerkiksi palkkatukipäätöstä loppuun saakka.

– Se tuli ehkä pienenä pettymyksenä, että tietojärjestelmistä ja hallinnollisista syistä johtuen lausuntojen antaminen ei kunnissa onnistu. Siinä tulee turha välivaihe ja pelkään, että myös viive asiakastyössä. Asiakkaan etu ei tietenkään ole, että asiaa pompotellaan järjestelmästä ja ihmiseltä toiselle.

Vuoden 2018 loppuun kestävässä kokeilussa ovat Pirkanmaalta mukana Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi, Sastamala sekä Punkalaidun. Koko Suomessa on yhdeksän kokeilualuetta, joista Pirkanmaa on suurin.